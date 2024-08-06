Вкуснее, чем икра: бабагануш из баклажанов за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,1 т.
Рецепт бабагануша

Бабагануш – идеальная домашняя закуска из баклажанов, с чесноком, крем-сыром, которая готовится очень быстро – в духовке.

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Вкусный домашний бабагануш

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного бабагануша из баклажанов, с крем-сыром, специями и чесноком.

Рецепт бабагануша

Ингредиенты:

  • 3 средние баклажаны
  • 1 головка чеснока
  • 2 ст.л крем сыра, можно заменить сметаной или натуральным йогуртом.
  • лимонный сок
  • специи: соль, перец, копченая паприка, немного тмина

Способ приготовления:

1. Баклажаны проколите вилкой и запекайте при 220 градусах 30 минут. Охладите и заверните в пищевую пленку, отрежьте кончик баклажана и выжмите мякоть.

Баклажаны для блюда

2. Взбейте мякоть блендером или разомните вилкой, добавьте запеченный чеснок, крем сыр, лимонный сок, специи.

Приготовление закуски

Подавайте с гренками!

Готовое блюдо

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