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Вкуснее, чем икра: бабагануш из баклажанов за 10 минут
Бабагануш – идеальная домашняя закуска из баклажанов, с чесноком, крем-сыром, которая готовится очень быстро – в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного бабагануша из баклажанов, с крем-сыром, специями и чесноком.
Ингредиенты:
- 3 средние баклажаны
- 1 головка чеснока
- 2 ст.л крем сыра, можно заменить сметаной или натуральным йогуртом.
- лимонный сок
- специи: соль, перец, копченая паприка, немного тмина
Способ приготовления:
1. Баклажаны проколите вилкой и запекайте при 220 градусах 30 минут. Охладите и заверните в пищевую пленку, отрежьте кончик баклажана и выжмите мякоть.
2. Взбейте мякоть блендером или разомните вилкой, добавьте запеченный чеснок, крем сыр, лимонный сок, специи.
Подавайте с гренками!
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