Вкуснее, чем классические: сочные ленивые голубцы на скорую руку
Ленивые голубцы – идеальный вариант вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. К тому же готовятся они проще, чем в классическом варианте.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении, вкусных и сочных ленивых голубцов.
Ингредиенты:
- рис 1/2 стакана
- фарш – 400 г
- капуста – 400 г
- яйцо – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- вода -– 1 стакан
- чеснок – 2-3 зуб.
- томатная паста – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нашинкованную капусту залейте кипятком и отставьте на 10 минут, слейте воду.
2. Тем временем варите рис до полуготовности, дайте остыть.
3. Поджарьте измельченный лук с морковью до мягкости.
4. Смешайте рис, фарш, капусту, морковь с луком, добавьте яйцо, соль, перец, приправу к голубцам, вымешайте.
5. Сформируйте шарики, выложите в форму, залейте томатной пастой разведенной в стакане воды. Готовьте 1 час при 180 С.
Подавайте со сметаной!
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