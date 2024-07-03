Ленивые голубцы – идеальный вариант вкусного и сытного блюда для обеда и ужина. К тому же готовятся они проще, чем в классическом варианте.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении, вкусных и сочных ленивых голубцов.

Ингредиенты:

рис 1/2 стакана

фарш – 400 г

капуста – 400 г

яйцо – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

вода -– 1 стакан

чеснок – 2-3 зуб.

томатная паста – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нашинкованную капусту залейте кипятком и отставьте на 10 минут, слейте воду.

2. Тем временем варите рис до полуготовности, дайте остыть.

3. Поджарьте измельченный лук с морковью до мягкости.

4. Смешайте рис, фарш, капусту, морковь с луком, добавьте яйцо, соль, перец, приправу к голубцам, вымешайте.

5. Сформируйте шарики, выложите в форму, залейте томатной пастой разведенной в стакане воды. Готовьте 1 час при 180 С.

Подавайте со сметаной!

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