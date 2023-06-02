Вкуснее, чем котлеты и голубцы: сытные гречаники с мясом и томатным соусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт гречаников

Из гречки можно готовить не только суп, кашу, но еще и очень сытные и вкусные гречаники с мясом, луком и специями. Для того, чтобы они были сочными, готовьте их с томатным соусом. 

Что приготовить из гречки

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных гречаников с мясом, луком, которые готовятся очень быстро и просто. 

Рецепт гречаников
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Ингредиенты:

  • гречка сухая – 150 г
  • лук (большой) – 1 шт.
  • мясо – 1 кг
  • яйца – 2 шт.
  • масло – для жарки
  • специи: соль, перец, любимые – по вкусу
  • мука – для обкатки

Для заливки:

  • томатный соус – 1 ст.
  • лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Гречку помойте и отварите в подсоленной воде до готовности и дайте остыть.

Ингредиенты для блюда

2. Лук мелко порежьте и поджарьте до мягкости на небольшом количестве растительного масла.

3. Мясо пропустите через мясорубку.

Фарш для блюда с жареным луком

4. Яйца взбейте, добавьте жареное мясо и лук, специи и тщательно перемешайте. В конце добавьте сваренную гречку, еще раз перемешайте.

5. Сформируйте котлеты, обваляйте в муке. 

Основа для блюда

6. На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте с двух сторон. После выложите гречаники в форму для запекания, залейте томатным соусом. Если нет соуса, можно развести в 250 мл воды 50 г томатной пасты, можно воспользоваться домашними заготовками. Запекайте 40-45 минут при 180 С. 

Готовые гречаники

Перед подачей посыпьте зеленью!

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