Из гречки можно готовить не только суп, кашу, но еще и очень сытные и вкусные гречаники с мясом, луком и специями. Для того, чтобы они были сочными, готовьте их с томатным соусом.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных гречаников с мясом, луком, которые готовятся очень быстро и просто.

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Ингредиенты:

гречка сухая – 150 г

лук (большой) – 1 шт.

мясо – 1 кг

яйца – 2 шт.

масло – для жарки

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

мука – для обкатки

Для заливки:

томатный соус – 1 ст.

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Гречку помойте и отварите в подсоленной воде до готовности и дайте остыть.

2. Лук мелко порежьте и поджарьте до мягкости на небольшом количестве растительного масла.

3. Мясо пропустите через мясорубку.

4. Яйца взбейте, добавьте жареное мясо и лук, специи и тщательно перемешайте. В конце добавьте сваренную гречку, еще раз перемешайте.

5. Сформируйте котлеты, обваляйте в муке.

6. На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте с двух сторон. После выложите гречаники в форму для запекания, залейте томатным соусом. Если нет соуса, можно развести в 250 мл воды 50 г томатной пасты, можно воспользоваться домашними заготовками. Запекайте 40-45 минут при 180 С.

Перед подачей посыпьте зеленью!

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