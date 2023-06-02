Вкуснее, чем котлеты и голубцы: сытные гречаники с мясом и томатным соусом
Из гречки можно готовить не только суп, кашу, но еще и очень сытные и вкусные гречаники с мясом, луком и специями. Для того, чтобы они были сочными, готовьте их с томатным соусом.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных гречаников с мясом, луком, которые готовятся очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- гречка сухая – 150 г
- лук (большой) – 1 шт.
- мясо – 1 кг
- яйца – 2 шт.
- масло – для жарки
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу
- мука – для обкатки
Для заливки:
- томатный соус – 1 ст.
- лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Гречку помойте и отварите в подсоленной воде до готовности и дайте остыть.
2. Лук мелко порежьте и поджарьте до мягкости на небольшом количестве растительного масла.
3. Мясо пропустите через мясорубку.
4. Яйца взбейте, добавьте жареное мясо и лук, специи и тщательно перемешайте. В конце добавьте сваренную гречку, еще раз перемешайте.
5. Сформируйте котлеты, обваляйте в муке.
6. На сковороде разогрейте немного растительного масла и обжарьте с двух сторон. После выложите гречаники в форму для запекания, залейте томатным соусом. Если нет соуса, можно развести в 250 мл воды 50 г томатной пасты, можно воспользоваться домашними заготовками. Запекайте 40-45 минут при 180 С.
Перед подачей посыпьте зеленью!
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