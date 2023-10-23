Вкуснее, чем котлеты: куриные рулетики с беконом и сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления отбивных, котлет, а также кручеников. Еще его добавляют в салаты, супы и запекают в духовке с овощами и соусом. 

Что приготовить из филе

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом сытных куриных рулетов с твердым сыром и беконом.

Рецепт рулетиков
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Ингредиенты:

  • куриное филе
  • сыр твердый
  • бекон
  • смесь трав
  • томатный соус
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте, отбейте как на отбивные.

Филе со специями

2. Посыпьте специями, во внутрь выложите кусочек сыра и заверните в рулетик, каждый обмотайте беконом и смажьте томатным соусом.

Приготовление блюда

3. Переложите рулетики в форму и запекайте 25-30 минут при 180 С.

Готовые рулетики

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