Видео дня
Вкуснее, чем котлеты: куриные рулетики с беконом и сыром
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления отбивных, котлет, а также кручеников. Еще его добавляют в салаты, супы и запекают в духовке с овощами и соусом.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом сытных куриных рулетов с твердым сыром и беконом.
Ингредиенты:
- куриное филе
- сыр твердый
- бекон
- смесь трав
- томатный соус
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте, отбейте как на отбивные.
2. Посыпьте специями, во внутрь выложите кусочек сыра и заверните в рулетик, каждый обмотайте беконом и смажьте томатным соусом.
3. Переложите рулетики в форму и запекайте 25-30 минут при 180 С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: