Крученики – очень сытное и простое блюдо, основа которого – мясо, а для начинки можно использовать грибы, сыр, лук, чеснок, специи. Подавать их можно с картофельным пюре, салатами и просто с соусами.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных мясных кручеников с грибной начинкой.

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Ингредиенты:

мясо( куриное филе, свинина) – 1 кг

сливки или сметана (жирные) – 200 мл

грибы – 300 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

сыр твердый – 50-70 г

чеснок – 1-2 зуб.

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

вода – 150 – 200 мл

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо на куски, отбейте под пленкой, посолите, поперчите, дайте промариноваться 20 минут.

2. Начинка: обжарьте на растительном масле лук с морковью и грибами, посолите, поперчите и добавьте натертый сыр, перемешайте.

3. Выложите начинку на отбитое мясо, заверните рулетиком, скрепите зубочисткой. После обжарьте на растительном масле со всех сторон до золотистости.

4. После достаньте крученики из сковороды, удалите зубочистки. Добавьте в это масло порезанный чеснок, немного воды, чтобы жидкость охладилась. Остальную воду смешайте со сливками и долейте в сковородку. Переложите туда все крученики и тушите под крышкой до готовности, в процессе переверните. Снимите с огня и добавьте зелень по желанию.

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