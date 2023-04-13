Вкуснее, чем котлеты: мясные крученики с начинкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт кручеников

Крученики – очень сытное и простое блюдо, основа которого – мясо, а для начинки можно использовать грибы, сыр, лук, чеснок, специи. Подавать их можно с картофельным пюре, салатами и просто с соусами. 

Как приготовить мясные крученики

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных мясных кручеников с грибной начинкой.

Рецепт кручеников
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Ингредиенты:

  • мясо( куриное филе, свинина) – 1 кг
  • сливки или сметана (жирные) – 200 мл
  • грибы – 300 г
  • лук – 2 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • сыр твердый – 50-70 г
  • чеснок – 1-2 зуб. 
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки
  • вода – 150 – 200 мл
  • зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо на куски, отбейте под пленкой, посолите, поперчите, дайте промариноваться 20 минут. 

Мясо для блюда

2. Начинка: обжарьте на растительном масле лук с морковью и грибами, посолите, поперчите и добавьте натертый сыр, перемешайте. 

Начинка для блюда

3. Выложите начинку на отбитое мясо, заверните рулетиком, скрепите зубочисткой. После обжарьте на растительном масле со всех сторон до золотистости.

Приготовление кручеников

4. После достаньте крученики из сковороды, удалите зубочистки. Добавьте в это масло порезанный чеснок, немного воды, чтобы жидкость охладилась. Остальную воду смешайте со сливками и долейте в сковородку. Переложите туда все крученики и тушите под крышкой до готовности, в процессе переверните. Снимите с огня и добавьте зелень по желанию.

Готовое блюдо

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