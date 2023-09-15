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Вкуснее, чем "Мимоза": сытный салат из бюджетных продуктов для праздничного стола
Салаты осенью можно готовить более сытными, из сезонных овощей, которые можно запекать, например, морковь, картофель, тыкву, свеклу, перец. А для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавить любое мясо, морепродукты, сыр, печень, рыбу.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата с ветчиной, морковью по-корейски и сухарями.
Ингредиенты:
- ветчина – 150 г
- кукуруза – 100 г
- морковь по-корейски – 150-200 г
- огурец свежий – 2 шт.
- майонез – 3-4 ст. л.
- хлеб тостовый для сухариков
Способ приготовления:⠀
1. Порежьте ветчину и свежие огурцы кубиком.
2. Соберите салат слоями: первый слой – ветчина, второй – кукуруза и майонез, третий – морковь по-корейски и майонез, четвертый – свежий огурец, пятый – майонез и сверху присыпьте сухариками.
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