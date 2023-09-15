Вкуснее, чем "Мимоза": сытный салат из бюджетных продуктов для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,8 т.
Рецепт салата

Салаты осенью можно готовить более сытными, из сезонных овощей, которые можно запекать, например, морковь, картофель, тыкву, свеклу, перец. А для того, чтобы блюдо было более сытным, можно добавить любое мясо, морепродукты, сыр, печень, рыбу. 

Салат с куриным филе

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного салата с ветчиной, морковью по-корейски и сухарями. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • ветчина – 150 г
  • кукуруза – 100 г
  • морковь по-корейски – 150-200 г
  • огурец свежий – 2 шт. 
  • майонез – 3-4 ст. л. 
  • хлеб тостовый для сухариков

Способ приготовления:⠀

1. Порежьте ветчину и свежие огурцы кубиком. 

2. Соберите салат слоями: первый слой – ветчина, второй – кукуруза и майонез, третий – морковь по-корейски и майонез, четвертый – свежий огурец, пятый – майонез и сверху присыпьте сухариками.

Готовый салат

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