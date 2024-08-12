Вкуснее, чем мясные: котлеты из яиц, с сыром и панировочными сухарями за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем мясные: котлеты из яиц, с сыром и панировочными сухарями за 10 минут

Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще для этого подойдут рыбные консервы, овощи, печень, вареные яйца.

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Вкусные домашние котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из вареных яиц, с тертым сыром.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • вареные яйца – 5 шт.
  • сыр – 60 г
  • цуккини – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • специи: перец, соль – по вкусу
  • яйца– 1 шт.
  • сухари – 4-5 ст.л.

Для панировки:

  • мука
  • яйцо
  • сухари

Способ приготовления:

1. Вареные яйца хорошо разомните. Добавьте потертый на мелкую терку твердый творог, тертый цуккини, морковь, добавьте специи, сырое яйцо, сухари и перемешайте до однородной массы.

Фарш для котлет

2. Сформируйте котлеты, сначала в муку – взбитое яйцо – сухари и жарьте на разогретой с маслом сковороде с двух сторон до румяности на небольшом огне.

Приготовление котлет

Готовые котлеты!

Готовые котлеты

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