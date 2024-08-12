Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще для этого подойдут рыбные консервы, овощи, печень, вареные яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из вареных яиц, с тертым сыром.

Ингредиенты:

вареные яйца – 5 шт.

сыр – 60 г

цуккини – 1 шт.

морковь – 1 шт.

специи: перец, соль – по вкусу

яйца– 1 шт.

сухари – 4-5 ст.л.

Для панировки:

мука

яйцо

сухари

Способ приготовления:

1. Вареные яйца хорошо разомните. Добавьте потертый на мелкую терку твердый творог, тертый цуккини, морковь, добавьте специи, сырое яйцо, сухари и перемешайте до однородной массы.

2. Сформируйте котлеты, сначала в муку – взбитое яйцо – сухари и жарьте на разогретой с маслом сковороде с двух сторон до румяности на небольшом огне.

Готовые котлеты!

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