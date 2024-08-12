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Вкуснее, чем мясные: котлеты из яиц, с сыром и панировочными сухарями за 10 минут
Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы, но еще для этого подойдут рыбные консервы, овощи, печень, вареные яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из вареных яиц, с тертым сыром.
Ингредиенты:
- вареные яйца – 5 шт.
- сыр – 60 г
- цуккини – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- специи: перец, соль – по вкусу
- яйца– 1 шт.
- сухари – 4-5 ст.л.
Для панировки:
- мука
- яйцо
- сухари
Способ приготовления:
1. Вареные яйца хорошо разомните. Добавьте потертый на мелкую терку твердый творог, тертый цуккини, морковь, добавьте специи, сырое яйцо, сухари и перемешайте до однородной массы.
2. Сформируйте котлеты, сначала в муку – взбитое яйцо – сухари и жарьте на разогретой с маслом сковороде с двух сторон до румяности на небольшом огне.
Готовые котлеты!
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