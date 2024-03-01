Грибы могут быть не только основой для приготовления вкусных салатов, закусок, пирогов, но еще из них можно готовить отбивные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "отбивных" из грибов, в яичном кляре.

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Ингредиенты:

грибы

мука

яйца

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте грибы, посолите.

2. Кляр для блюда: смешайте яйца с мукой.

3. Обваляйте грибы в кляре и обжарьте с двух сторон до готовности.

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