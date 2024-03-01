Вкуснее, чем мясные: отбивные с грибов за 10 минут для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Грибы могут быть не только основой для приготовления вкусных салатов, закусок, пирогов, но еще из них можно готовить отбивные. 

Что приготовить из грибов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "отбивных" из грибов, в яичном кляре. 

Как из грибов приготовить отбивные
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Ингредиенты: 

  • грибы
  • мука
  • яйца
  • соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте грибы, посолите. 

Приготовление отбивных из грибов

2. Кляр для блюда: смешайте яйца с мукой. 

Кляр для грибов

3. Обваляйте грибы в кляре и обжарьте с двух сторон до готовности. 

Готовые отбивные из грибов

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