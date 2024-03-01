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Вкуснее, чем мясные: отбивные с грибов за 10 минут для перекуса
Грибы могут быть не только основой для приготовления вкусных салатов, закусок, пирогов, но еще из них можно готовить отбивные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "отбивных" из грибов, в яичном кляре.
Ингредиенты:
- грибы
- мука
- яйца
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте грибы, посолите.
2. Кляр для блюда: смешайте яйца с мукой.
3. Обваляйте грибы в кляре и обжарьте с двух сторон до готовности.
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