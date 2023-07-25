Вкуснее, чем мясо: цветная капуста в сырном кляре для ужина
Цветная капуста – идеальный овощ для приготовления супов, а также из нее получаются полезные и сытные запеканки, пироги и салаты. Еще из нее можно готовить закуски и пюре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального блюда для ужина – жареная цветная капуста с твердым сыром.
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Ингредиенты:
- Сыр твердый – 100-200 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 1 ст. л.
- Соль/перец/специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту помойте, разделите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5-7 минут.
2. Кляр: взбейте яйца, добавьте натертый сыр, муку и специи.
3. Отварную капусту переложите на бумажное полотенце, чтобы не было воды. Далее обмокните в кляре и обжарьте со всех сторон.
Подавайте готовое блюдо с томатным соусом или сметанной и зеленью.
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