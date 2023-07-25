Вкуснее, чем мясо: цветная капуста в сырном кляре для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Цветная капуста – идеальный овощ для приготовления супов, а также из нее получаются полезные и сытные запеканки, пироги и салаты. Еще из нее можно готовить закуски и пюре. 

Что приготовить из цветной капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального блюда для ужина – жареная цветная капуста с твердым сыром. 

Рецепт жареной цветной капусты
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Ингредиенты:

  • Сыр твердый – 100-200 г
  • Яйца – 2 шт. 
  • Мука – 1 ст. л. 
  • Соль/перец/специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту помойте, разделите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5-7 минут. 

Как правильно и сколько варить цветную капусту

2. Кляр: взбейте яйца, добавьте натертый сыр, муку и специи.

Приготовление кляра для блюда

3. Отварную капусту переложите на бумажное полотенце, чтобы не было воды. Далее обмокните в кляре и обжарьте со всех сторон.

Подавайте готовое блюдо с томатным соусом или сметанной и зеленью.

Готовое блюдо

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