Цветная капуста – идеальный овощ для приготовления супов, а также из нее получаются полезные и сытные запеканки, пироги и салаты. Еще из нее можно готовить закуски и пюре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального блюда для ужина – жареная цветная капуста с твердым сыром.

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Ингредиенты:

Сыр твердый – 100-200 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 1 ст. л.

Соль/перец/специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту помойте, разделите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5-7 минут.

2. Кляр: взбейте яйца, добавьте натертый сыр, муку и специи.

3. Отварную капусту переложите на бумажное полотенце, чтобы не было воды. Далее обмокните в кляре и обжарьте со всех сторон.

Подавайте готовое блюдо с томатным соусом или сметанной и зеленью.

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