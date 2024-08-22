Вкуснее, чем мясо: запеченные баклажаны с сыром и помидором для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Вкуснее, чем мясо: запеченные баклажаны с сыром и помидором для ужина

Баклажаны можно не только жарить, но еще готовить из них икру, а также запеканки. Еще очень вкусно будет сделать из них закуски с разными начинками, легкий рататуй и лазанью.

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Как вкусно приготовить баклажаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов с сыром, помидорами и специями. 

Ингредиенты: 

  • Баклажаны – 1 кг
  • Помидоры – 500 г
  • Сыр жесткий – 200 г
  • Масло растительное – 40 г
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Кориандр, паприка сладкая, соль

Способ приготовления: 

1. Баклажаны нарежьте пластинками, выложите на пергамент.

Баклажаны для блюда

2. Намажьте сверху соусом, выложите помидоры колечками.

Приготовление блюда

3. Отправьте в разогретую до 180 С духовку и запекайте до готовности. 

Сколько готовить баклажаны

4. Посыпьте тертым сыром, отправьте в духовку еще на несколько минут.

Готовые баклажаны

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