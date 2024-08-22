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Вкуснее, чем мясо: запеченные баклажаны с сыром и помидором для ужина
Баклажаны можно не только жарить, но еще готовить из них икру, а также запеканки. Еще очень вкусно будет сделать из них закуски с разными начинками, легкий рататуй и лазанью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов с сыром, помидорами и специями.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 1 кг
- Помидоры – 500 г
- Сыр жесткий – 200 г
- Масло растительное – 40 г
- Чеснок – 3 зуб.
- Кориандр, паприка сладкая, соль
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарежьте пластинками, выложите на пергамент.
2. Намажьте сверху соусом, выложите помидоры колечками.
3. Отправьте в разогретую до 180 С духовку и запекайте до готовности.
4. Посыпьте тертым сыром, отправьте в духовку еще на несколько минут.
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