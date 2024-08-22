Баклажаны можно не только жарить, но еще готовить из них икру, а также запеканки. Еще очень вкусно будет сделать из них закуски с разными начинками, легкий рататуй и лазанью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов с сыром, помидорами и специями.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг

Помидоры – 500 г

Сыр жесткий – 200 г

Масло растительное – 40 г

Чеснок – 3 зуб.

Кориандр, паприка сладкая, соль

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарежьте пластинками, выложите на пергамент.

2. Намажьте сверху соусом, выложите помидоры колечками.

3. Отправьте в разогретую до 180 С духовку и запекайте до готовности.

4. Посыпьте тертым сыром, отправьте в духовку еще на несколько минут.

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