Вкуснее, чем мясо: жареная цветная капуста в сырном кляре

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем мясо: жареная цветная капуста в сырном кляре

Цветная капуста может быть основой для приготовления вкусных супов, пюре, а также салатов. Еще из нее можно сделать запеканку, пирог. 

Самая вкусная цветная капуста с сырным соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в сырном кляре. 

Как вкусно приготовить цветную капусту

Ингредиенты: 

  • капуста
  • масло растительное

Кляр: 

  • сыр твердый 
  • яйца
  • мука
  • соль, перец 

Способ приготовления:

1. Капусту помойте и отварите.

Капуста для блюда

2. Кляр: взбейте яйца с солью, добавьте муку, сыр и перемешайте.

Кляр для капусты

3. Обмокните капусту и пожарьте. 

Сколько жарить капусту

Подавайте со свежими овощами!

Готовая капуста в кляре

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