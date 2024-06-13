Вкуснее, чем мясо: жареная цветная капуста в сырном кляре
Цветная капуста может быть основой для приготовления вкусных супов, пюре, а также салатов. Еще из нее можно сделать запеканку, пирог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в сырном кляре.
Ингредиенты:
- капуста
- масло растительное
Кляр:
- сыр твердый
- яйца
- мука
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Капусту помойте и отварите.
2. Кляр: взбейте яйца с солью, добавьте муку, сыр и перемешайте.
3. Обмокните капусту и пожарьте.
Подавайте со свежими овощами!
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