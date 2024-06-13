Цветная капуста может быть основой для приготовления вкусных супов, пюре, а также салатов. Еще из нее можно сделать запеканку, пирог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной цветной капусты в сырном кляре.

Ингредиенты:

капуста

масло растительное

Кляр:

сыр твердый

яйца

мука

соль, перец

Способ приготовления:

1. Капусту помойте и отварите.

2. Кляр: взбейте яйца с солью, добавьте муку, сыр и перемешайте.

3. Обмокните капусту и пожарьте.

Подавайте со свежими овощами!

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