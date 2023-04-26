Вкуснее, чем оладьи: кабачковые вафли для быстрого завтрака
Кабачок – очень полезный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных оладий, легких пирогов, а также их можно готовить на гриле, делать рагу, салаты, Еще кабачки маринуют и консервируют с овощами.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых вафель с творогом и твердым сыром.
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Ингредиенты:
- кабачок – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сыр кисломолочный – 200 г
- сыр твердый – 100 г
- мука рисовая – 130 г
- соль – по вкусу
- прованские травы – по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на крупную терку, посолите, перемешайте и отставьте на 10 минут.
2. Твердый сыр натрите на крупную терку.
3. Яйца добавьте с творогом, смешать, добавить муку, соль и перемешать.
4. Кабачок отожмите и добавьте в готовую массу, туда же добавьте кисломолочный творог, перемешайте и слегка перебейте блендером до однородного состояния.
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