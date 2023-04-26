Кабачок – очень полезный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных оладий, легких пирогов, а также их можно готовить на гриле, делать рагу, салаты, Еще кабачки маринуют и консервируют с овощами.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых вафель с творогом и твердым сыром.

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Ингредиенты:

кабачок – 500 г

яйца – 2 шт.

сыр кисломолочный – 200 г

сыр твердый – 100 г

мука рисовая – 130 г

соль – по вкусу

прованские травы – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на крупную терку, посолите, перемешайте и отставьте на 10 минут.

2. Твердый сыр натрите на крупную терку.

3. Яйца добавьте с творогом, смешать, добавить муку, соль и перемешать.

4. Кабачок отожмите и добавьте в готовую массу, туда же добавьте кисломолочный творог, перемешайте и слегка перебейте блендером до однородного состояния.

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