Вкуснее, чем оладьи: кабачковые вафли для быстрого завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние вафли

Кабачок – очень полезный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных оладий, легких пирогов, а также их можно готовить на гриле, делать рагу, салаты, Еще кабачки маринуют и консервируют с овощами. 

Что приготовить из кабачков 

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых вафель с творогом и твердым сыром. 

Рецепт вафель
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Ингредиенты:

  • кабачок – 500 г
  • яйца – 2 шт. 
  • сыр кисломолочный – 200 г
  • сыр твердый – 100 г
  • мука рисовая – 130 г
  • соль – по вкусу
  • прованские травы – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на крупную терку, посолите, перемешайте и отставьте на 10 минут.

Тертый кабачок

2. Твердый сыр натрите на крупную терку.

Основа для вафель

3. Яйца добавьте с творогом, смешать, добавить муку, соль и перемешать.

Приготовление теста для вафель

4. Кабачок отожмите и добавьте в готовую массу, туда же добавьте кисломолочный творог, перемешайте и слегка перебейте блендером до однородного состояния. 

Готовые вафли

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