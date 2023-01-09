Легкие салаты могут быть идеальным блюдом для праздничного обеда и ужина, а также на каждый день. Зимой лучше всего готовить сытные салаты с рыбой, мясом, сезонными овощами.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, простого в приготовлении салата со шпротами, зеленым луком, горошком и морковью.

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Ингредиенты:

картофель – 1 шт.

шпроты – 1 б. (170 г),

зеленый лук – несколько стеблей

морковь – 1 шт.

горошек – 4-5 ст. л.

яйца – 2 шт.

майонез – 50 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку, морковь, яйца отварите, охладите, почистите и порежьте отдельно мелкими кубиками. Лук (только зеленую часть) мелко порежьте.

2. Шпроты (масло слейте) разомните вилкой, отцедить горошек от жидкости.

3. Майонез поместите в одноразовый кондитерский мешочек, сделайте надрез, так его уйдет немного в салат.

4. В стаканы выложите подготовленные продукты в такой последовательности: картофель, немного специй, сеточка майонеза, шпроты, зеленый лук, сеточка майонеза, морковь, немного специй, сеточка майонеза, горошек, яйца, немного специй, сеточка майонеза. Верх украсьте по желанию.

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