Вкуснее, чем "Оливье": быстрый салат со шпротами для праздничного стола и на каждый день
Легкие салаты могут быть идеальным блюдом для праздничного обеда и ужина, а также на каждый день. Зимой лучше всего готовить сытные салаты с рыбой, мясом, сезонными овощами.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, простого в приготовлении салата со шпротами, зеленым луком, горошком и морковью.
Ингредиенты:
- картофель – 1 шт.
- шпроты – 1 б. (170 г),
- зеленый лук – несколько стеблей
- морковь – 1 шт.
- горошек – 4-5 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- майонез – 50 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картошку, морковь, яйца отварите, охладите, почистите и порежьте отдельно мелкими кубиками. Лук (только зеленую часть) мелко порежьте.
2. Шпроты (масло слейте) разомните вилкой, отцедить горошек от жидкости.
3. Майонез поместите в одноразовый кондитерский мешочек, сделайте надрез, так его уйдет немного в салат.
4. В стаканы выложите подготовленные продукты в такой последовательности: картофель, немного специй, сеточка майонеза, шпроты, зеленый лук, сеточка майонеза, морковь, немного специй, сеточка майонеза, горошек, яйца, немного специй, сеточка майонеза. Верх украсьте по желанию.
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