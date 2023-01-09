Вкуснее, чем "Оливье": быстрый салат со шпротами для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Рецепт салата

Легкие салаты могут быть идеальным блюдом для праздничного обеда и ужина, а также на каждый день. Зимой лучше всего готовить сытные салаты с рыбой, мясом, сезонными овощами. 

Вкусный салат с рыбой

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного, простого в приготовлении салата со шпротами, зеленым луком, горошком и морковью.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • картофель – 1 шт.
  • шпроты – 1 б. (170 г),
  • зеленый лук – несколько стеблей
  • морковь – 1 шт.
  • горошек – 4-5 ст. л.
  • яйца – 2 шт.
  • майонез – 50 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картошку, морковь, яйца отварите, охладите, почистите и порежьте отдельно мелкими кубиками. Лук (только зеленую часть) мелко порежьте.

Ингредиенты для салата

2. Шпроты (масло слейте) разомните вилкой, отцедить горошек от жидкости.

Шпроты для блюда

3. Майонез поместите в одноразовый кондитерский мешочек, сделайте надрез, так его уйдет немного в салат.

Натертые ингредиенты для салата

4. В стаканы выложите подготовленные продукты в такой последовательности: картофель, немного специй, сеточка майонеза, шпроты, зеленый лук, сеточка майонеза, морковь, немного специй, сеточка майонеза, горошек, яйца, немного специй, сеточка майонеза. Верх украсьте по желанию.

Готовое блюдо

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