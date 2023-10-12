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Вкуснее, чем "Оливье": бюджетный салат с опятами и яйцами за 10 минут
Осень – идеальный сезон для приготовления вкусных, полезных овощных салатов. Для пикантного вкуса можно добавить грибы, зелень, бобовые.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из вареных яиц, с маринованными опятами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- вареные яйца – 5 шт.
- консервированная фасоль – 1 б
- маринованные опята – 1 б
- зеленый лук – пучок
- майонез или сметана – по вкусу
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Вареные яйца нарежьте крупными кубиком. С фасоли слейте жидкость и переложите в миску. Маринованные опята промойте и добавьте в салат.
2. Туда же добавляем нарезанный лук. Заправьте салат майонезом или сметаной, добавьте соль и черный перец, перемешайте и можно есть.
Готовый салат можно есть сразу и можно поставить в холодильник на несколько часов!
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