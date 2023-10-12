Вкуснее, чем "Оливье": бюджетный салат с опятами и яйцами за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Вкусный салат

Осень – идеальный сезон для приготовления вкусных, полезных овощных салатов. Для пикантного вкуса можно добавить грибы, зелень, бобовые. 

Салат с грибами

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из вареных яиц, с маринованными опятами и зеленым луком. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • вареные яйца – 5 шт. 
  • консервированная фасоль – 1 б
  • маринованные опята – 1 б
  • зеленый лук – пучок 
  • майонез или сметана – по вкусу 
  • соль, черный перец

Способ приготовления: 

1. Вареные яйца нарежьте крупными кубиком. С фасоли слейте жидкость и переложите в миску. Маринованные опята промойте и добавьте в салат.

Ингредиенты для салата

2. Туда же добавляем нарезанный лук. Заправьте салат майонезом или сметаной, добавьте соль и черный перец, перемешайте и можно есть.

Приготовление салата

Готовый салат можно есть сразу и можно поставить в холодильник на несколько часов!

Готовый салат

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