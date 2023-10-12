Вкуснее, чем "Оливье": бюджетный салат с опятами и яйцами за 10 минут

Осень – идеальный сезон для приготовления вкусных, полезных овощных салатов. Для пикантного вкуса можно добавить грибы, зелень, бобовые.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из вареных яиц, с маринованными опятами и зеленым луком.

Видео дня

Ингредиенты:

вареные яйца – 5 шт.

консервированная фасоль – 1 б

маринованные опята – 1 б

зеленый лук – пучок

майонез или сметана – по вкусу

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Вареные яйца нарежьте крупными кубиком. С фасоли слейте жидкость и переложите в миску. Маринованные опята промойте и добавьте в салат.

2. Туда же добавляем нарезанный лук. Заправьте салат майонезом или сметаной, добавьте соль и черный перец, перемешайте и можно есть.

Готовый салат можно есть сразу и можно поставить в холодильник на несколько часов!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: