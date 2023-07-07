Картофель – идеальный продут для приготовления очень многих, сытных и вкусных блюд. Из овоща можно готовить не только пюре и жаркое, но и вкусные зразы, деруны и салаты.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом сытного картофельного салата с беконом, колбасками и солеными огурцами.

Ингредиенты:

Картофель 3-4 шт.

Красный лук

Копченые колбаски 2-3 шт.

Бекон

Маринованные огурцы

Зелень

Специи

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Заправка:

Оливковое масло

Горчица в зернах

Сахар

Соль

Специи

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, почистите и нарежьте кружочками. Поджарьте бекон, добавьте половину лука и нарезанные колбаски. Все вместе обжарьте и добавьте в картофель.

2. Порежьте огурцы и добавьте.

3. Заправка: все ингредиенты перемешайте и заправьте салат.

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