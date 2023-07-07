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Вкуснее, чем "Оливье": картофельный салат с беконом и солеными огурцами
Картофель – идеальный продут для приготовления очень многих, сытных и вкусных блюд. Из овоща можно готовить не только пюре и жаркое, но и вкусные зразы, деруны и салаты.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом сытного картофельного салата с беконом, колбасками и солеными огурцами.
Ингредиенты:
- Картофель 3-4 шт.
- Красный лук
- Копченые колбаски 2-3 шт.
- Бекон
- Маринованные огурцы
- Зелень
- Специи
Заправка:
- Оливковое масло
- Горчица в зернах
- Сахар
- Соль
- Специи
Способ приготовления:
1. Картофель отварите, почистите и нарежьте кружочками. Поджарьте бекон, добавьте половину лука и нарезанные колбаски. Все вместе обжарьте и добавьте в картофель.
2. Порежьте огурцы и добавьте.
3. Заправка: все ингредиенты перемешайте и заправьте салат.
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