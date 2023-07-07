Вкуснее, чем "Оливье": картофельный салат с беконом и солеными огурцами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Вкуснее, чем 'Оливье': картофельный салат с беконом и солеными огурцами

Картофель – идеальный продут для приготовления очень многих, сытных и вкусных блюд. Из овоща можно готовить не только пюре и жаркое, но и вкусные зразы, деруны и салаты. 

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом сытного картофельного салата с беконом, колбасками и солеными огурцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Картофель 3-4 шт.
  • Красный лук
  • Копченые колбаски 2-3 шт.
  • Бекон
  • Маринованные огурцы
  • Зелень
  • Специи
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Заправка:

  • Оливковое масло
  • Горчица в зернах
  • Сахар
  • Соль
  • Специи

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, почистите и нарежьте кружочками. Поджарьте бекон, добавьте половину лука и нарезанные колбаски. Все вместе обжарьте и добавьте в картофель.

Картофель, бекон и колбаса

2. Порежьте огурцы и добавьте. 

Соленые огурцы для салата

3. Заправка: все ингредиенты перемешайте и заправьте салат.

Готовый салат

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