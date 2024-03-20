Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, пирогов, запеканок и вареников. Из картофеля получатся самые вкусные зразы, деруны и пюре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата, основа которого – запеченный картофель и свежие овощи.

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Ингредиенты:

Картофель бейби – 9 шт.

Лук – 50 г

Укроп – 40 г

Сметана – 4 ст. л.

Огурец – 1 шт.

Соль, паприка

Масло

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, разомните, присыпьте специями и полейте сверху маслом и выпекайте в духовке до золотистости.

2. Порежьте мелко зелень, огурцы, лук.

3. Переложите в миску овощи, добавьте сметану, готовый картофель и перемешайте.

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