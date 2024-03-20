Вкуснее, чем "Оливье": самый бюджетный картофельный салат со свежими овощами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем 'Оливье': самый бюджетный картофельный салат со свежими овощами

Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, пирогов, запеканок и вареников. Из картофеля получатся самые вкусные зразы, деруны и пюре. 

Картофель для приготовления блюд

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата, основа которого – запеченный картофель и свежие овощи. 

Как из картофеля приготовить вкусный салат
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Ингредиенты: 

  • Картофель бейби – 9 шт.
  • Лук – 50 г
  • Укроп – 40 г
  • Сметана – 4 ст. л.
  • Огурец – 1 шт.
  • Соль, паприка
  • Масло 

Способ приготовления:

1. Картофель отварите, разомните, присыпьте специями и полейте сверху маслом и выпекайте в духовке до золотистости. 

Вареный картофель

2. Порежьте мелко зелень, огурцы, лук.

Свежие овощи

3. Переложите в миску овощи, добавьте сметану, готовый картофель и перемешайте.

Готовый салат

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