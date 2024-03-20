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Вкуснее, чем "Оливье": самый бюджетный картофельный салат со свежими овощами
Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, пирогов, запеканок и вареников. Из картофеля получатся самые вкусные зразы, деруны и пюре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата, основа которого – запеченный картофель и свежие овощи.
Ингредиенты:
- Картофель бейби – 9 шт.
- Лук – 50 г
- Укроп – 40 г
- Сметана – 4 ст. л.
- Огурец – 1 шт.
- Соль, паприка
- Масло
Способ приготовления:
1. Картофель отварите, разомните, присыпьте специями и полейте сверху маслом и выпекайте в духовке до золотистости.
2. Порежьте мелко зелень, огурцы, лук.
3. Переложите в миску овощи, добавьте сметану, готовый картофель и перемешайте.
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