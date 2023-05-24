"Оливье" – самый простой салат, который умеет готовить каждый, летом его можно делать более легким, не использую колбасу, заменив ее рыбой, креветками. Еще его можно готовить без этих продуктов, заменив их яблоком, корнями петрушки.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из картофеля, с луком-порей, яблоком и огурцами.

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Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

яйца – 4 шт.

корни петрушки – 2 шт.

лук-порей – 1 шт.

морковь – 2 шт.

яблоко – 1 шт.

квашенные огурцы – 3-4 шт.

горошек – 1 банка

Для заправки:

майонез

сметана

белый хрен

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Овощи отварите в кожуре, яйца также сварите и порежьте кубиком.

2. Переложите в миску, добавьте горошек.

3. Заправка: смешайте все ингредиенты.

4. Заправьте салат, перемешайте хорошо и поставьте в холодильник.