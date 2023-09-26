Куриное филе – идеальный продукт для приготовления закусок, а также отбивных, котлет, салата. Стоит отметить, что филе идеально сочетается со всеми овощами, специями и фруктами.

Кулинар Нелли поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе с твердым сыром и виноградом.

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Ингредиенты:

филе – 1 шт

твердый сыр – 100 г

виноград

лук – 1/2 шт.

яйца – 2 шт.

майонез

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите филе и порежьте кубиком вместе с яйцами.

2. Нарежьте кубиками сыр и лук.

3. В миске соедините сыр, филе, лук, яйца и виноград, добавьте майонез, соль и перец. Перемешайте и можно есть!

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