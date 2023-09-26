Вкуснее, чем "Оливье": сытный салат из куриного филе с виноградом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Вкуснее, чем 'Оливье': сытный салат из куриного филе с виноградом

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления закусок, а также отбивных, котлет, салата. Стоит отметить, что филе идеально сочетается со всеми овощами, специями и фруктами.

Сытный салат с виноградом

Кулинар Нелли поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе с твердым сыром и виноградом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • филе – 1 шт
  • твердый сыр – 100 г
  • виноград
  • лук – 1/2 шт. 
  • яйца – 2 шт.
  • майонез
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите филе и порежьте кубиком вместе с яйцами.

Ингредиенты для салата

2. Нарежьте кубиками сыр и лук.

Приготовление салата

3. В миске соедините сыр, филе, лук, яйца и виноград, добавьте майонез, соль и перец. Перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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