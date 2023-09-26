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Вкуснее, чем "Оливье": сытный салат из куриного филе с виноградом
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления закусок, а также отбивных, котлет, салата. Стоит отметить, что филе идеально сочетается со всеми овощами, специями и фруктами.
Кулинар Нелли поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе с твердым сыром и виноградом.
Ингредиенты:
- филе – 1 шт
- твердый сыр – 100 г
- виноград
- лук – 1/2 шт.
- яйца – 2 шт.
- майонез
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите филе и порежьте кубиком вместе с яйцами.
2. Нарежьте кубиками сыр и лук.
3. В миске соедините сыр, филе, лук, яйца и виноград, добавьте майонез, соль и перец. Перемешайте и можно есть!
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