Что приготовить из яиц

Из яиц можно приготовить очень много вкусных, легких и сытных блюд, начиная от омлета, заканчивая яичницей, яйцом-пашот, домашним майонезом. Еще их можно использовать для приготовления основы для выпечки, теста для блинов.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, листьев салата, а также крем-сыра.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

молоко

соль, перец

салат "Рамэн" или листья салата

крем-сыр

сладкий перец

помидоры

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте молоко, соль, перец и перемешайте. Пожарьте на сковороде, как омлет.

2. Выложите на листья салата крем-сыр, сверху омлет, сверху порезанные овощи и сверните в рулет, порежьте.

Можно полить сверху соевым соусом, а можно и так есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: