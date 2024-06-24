Что приготовить из яиц

Вкуснее, чем омлет и яичница: полезный яичный рулет с крем-сыром и овощами
Из яиц можно приготовить очень много вкусных, легких и сытных блюд, начиная от омлета, заканчивая яичницей, яйцом-пашот, домашним майонезом. Еще их можно использовать для приготовления основы для выпечки, теста для блинов.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, листьев салата, а также крем-сыра.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- молоко
- соль, перец
- салат "Рамэн" или листья салата
- крем-сыр
- сладкий перец
- помидоры
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, добавьте молоко, соль, перец и перемешайте. Пожарьте на сковороде, как омлет.
2. Выложите на листья салата крем-сыр, сверху омлет, сверху порезанные овощи и сверните в рулет, порежьте.
Можно полить сверху соевым соусом, а можно и так есть!
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