Вкуснее, чем омлет и яичница: полезный яичный рулет с крем-сыром и овощами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
393
Рецепт блюда

Из яиц можно приготовить очень много вкусных, легких и сытных блюд, начиная от омлета, заканчивая яичницей, яйцом-пашот, домашним майонезом. Еще их можно использовать для приготовления основы для выпечки, теста для блинов. 

Что приготовить из яиц

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного блюда из яиц, листьев салата, а также крем-сыра.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • яйца – 2 шт.
  • молоко 
  • соль, перец
  • салат "Рамэн" или листья салата
  • крем-сыр
  • сладкий перец 
  • помидоры 

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца, добавьте молоко, соль, перец и перемешайте. Пожарьте на сковороде, как омлет. 

Омлет для основы

2. Выложите на листья салата крем-сыр, сверху омлет, сверху порезанные овощи и сверните в рулет, порежьте.

Приготовление закуски

Можно полить сверху соевым соусом, а можно и так есть! 

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаЯйцопродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты