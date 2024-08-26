Вкуснее, чем паста: легкая фунцоза с овощами и филе для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее, чем паста: легкая фунцоза с овощами и филе для ужина

Один из самых простых продуктов – фунцоза. Готовить ее можно с мясом, овощами и соусами. Ее преимущество в том, что она очень легкая и для приготовления достаточно всего лишь залить ее кипятком. 

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Как вкусно приготовить фунчозу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной фунчозы с мясом, овощами и устричным соусом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 150 г фунчозы
  • 1 куриное филе
  • 1/2 лука
  • 1/2 болгарского перца
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1/2 моркови
  • 3 шампиньона
  • 120 мл устричного соуса
  • кунжут, зеленый лук, масло

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи соломкой, поджарьте до золотистости.

Овощи и мясо

2. Куриное филе порежьте, обжарьте на отдельной сковороде.

Приготовление блюда

3. Залейте кипятком фунчозу, выложите к овощам, добавьте мясо, соус, кунжут, перемешайте и можно есть.

Готовое блюдо

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