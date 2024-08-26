Один из самых простых продуктов – фунцоза. Готовить ее можно с мясом, овощами и соусами. Ее преимущество в том, что она очень легкая и для приготовления достаточно всего лишь залить ее кипятком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной фунчозы с мясом, овощами и устричным соусом.

Ингредиенты:

150 г фунчозы

1 куриное филе

1/2 лука

1/2 болгарского перца

1-2 зубчика чеснока

1/2 моркови

3 шампиньона

120 мл устричного соуса

кунжут, зеленый лук, масло

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи соломкой, поджарьте до золотистости.

2. Куриное филе порежьте, обжарьте на отдельной сковороде.

3. Залейте кипятком фунчозу, выложите к овощам, добавьте мясо, соус, кунжут, перемешайте и можно есть.

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