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Вкуснее, чем паста: легкая фунцоза с овощами и филе для ужина
Один из самых простых продуктов – фунцоза. Готовить ее можно с мясом, овощами и соусами. Ее преимущество в том, что она очень легкая и для приготовления достаточно всего лишь залить ее кипятком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной фунчозы с мясом, овощами и устричным соусом.
Ингредиенты:
- 150 г фунчозы
- 1 куриное филе
- 1/2 лука
- 1/2 болгарского перца
- 1-2 зубчика чеснока
- 1/2 моркови
- 3 шампиньона
- 120 мл устричного соуса
- кунжут, зеленый лук, масло
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи соломкой, поджарьте до золотистости.
2. Куриное филе порежьте, обжарьте на отдельной сковороде.
3. Залейте кипятком фунчозу, выложите к овощам, добавьте мясо, соус, кунжут, перемешайте и можно есть.
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