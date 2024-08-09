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Вкуснее, чем пирог: пышные яблочные оладьи за 10 минут
Если вы хотите приготовить вкусные и пышные оладьи, кулинары советуют делать тесто на теплом кефире или сметане. Не забывайте добавлять в тесто соду или разрыхлитель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблочных оладий, которые готовятся на сметане.
Ингредиенты:
- сметана 250 г
- щепотка соли
- 1 ст л сахара
- 1/2 ч л соды
- 1 яйцо
- мука
Способ приготовления:
1. Взбейте яйцо с солью и сахаром, добавьте сметану, просеянную муку с содой и перемешайте.
2. Почистите и нарежьте мелким кубиком яблоки, переложите в тесто и перемешайте.
3. Разогрейте сковороду с маслом, выложите ложкой тесто и жарьте оладьи с двух сторон до золотистости.
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