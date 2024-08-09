Вкуснее, чем пирог: пышные яблочные оладьи за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Вкуснее, чем пирог: пышные яблочные оладьи за 10 минут

Если вы хотите приготовить вкусные и пышные оладьи, кулинары советуют делать тесто на теплом кефире или сметане. Не забывайте добавлять в тесто соду или разрыхлитель. 

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Пышные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблочных оладий, которые готовятся на сметане. 

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • сметана 250 г
  • щепотка соли
  • 1 ст л сахара
  • 1/2 ч л соды
  • 1 яйцо
  • мука

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйцо с солью и сахаром, добавьте сметану, просеянную муку с содой и перемешайте.

Приготовление теста

2. Почистите и нарежьте мелким кубиком яблоки, переложите в тесто и перемешайте. 

Готовое тесто с яблоками

3. Разогрейте сковороду с маслом, выложите ложкой тесто и жарьте оладьи с двух сторон до золотистости.

Вкусные оладьи

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