Если вы хотите приготовить вкусные и пышные оладьи, кулинары советуют делать тесто на теплом кефире или сметане. Не забывайте добавлять в тесто соду или разрыхлитель.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблочных оладий, которые готовятся на сметане.

Ингредиенты:

сметана 250 г

щепотка соли

1 ст л сахара

1/2 ч л соды

1 яйцо

мука

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с солью и сахаром, добавьте сметану, просеянную муку с содой и перемешайте.

2. Почистите и нарежьте мелким кубиком яблоки, переложите в тесто и перемешайте.

3. Разогрейте сковороду с маслом, выложите ложкой тесто и жарьте оладьи с двух сторон до золотистости.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: