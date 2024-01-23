Блины можно готовить с абсолютно разными начинками, начиная от соленых – грибы, картофель, капуста, а также творог со специями, рыба и мясо. Для сладких отлично подойдут: творог, ягоды, нутелла.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных сырных блинов с зеленью, которые будут очень сытными.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

молоко – 1,5 стакана (1 стакан =250 мл.)

мука – 1 стакан

тертый творог – 150 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

растительное масло – 2 ст. л.

укроп, петрушка – по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром и солью в пышную массу, влейте молоко, добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте, чтобы не было комочков.

2. Затем добавьте натертый сыр, зелень и масло, хорошо все перемешайте венчиком.

3. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон.

Особенно творожные блины смакуют горячими. Подавайте их со сметаной или сливочным крем-сыром.

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