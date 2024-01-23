Вкуснее, чем пицца: блины с сыром и зеленью за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее, чем пицца: блины с сыром и зеленью за 10 минут

Блины можно готовить с абсолютно разными начинками, начиная от соленых – грибы, картофель, капуста, а также творог со специями, рыба и мясо. Для сладких отлично подойдут: творог, ягоды, нутелла. 

Вкусные блины с сыром и зеленью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных сырных блинов с зеленью, которые будут очень сытными. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты: 

  • яйца – 2 шт.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • молоко – 1,5 стакана (1 стакан =250 мл.)
  • мука – 1 стакан
  • тертый творог – 150 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • укроп, петрушка – по желанию

Способ приготовления: 

1. Яйца взбейте с сахаром и солью в пышную массу, влейте молоко, добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте, чтобы не было комочков. 

Тесто для блинов

2. Затем добавьте натертый сыр, зелень и масло, хорошо все перемешайте венчиком.

Приготовление блинов

3. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон. 

Жареные блины

Особенно творожные блины смакуют горячими. Подавайте их со сметаной или сливочным крем-сыром.

Готовые блины

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