Вкуснее, чем пицца: блины с сыром и зеленью за 10 минут
Блины можно готовить с абсолютно разными начинками, начиная от соленых – грибы, картофель, капуста, а также творог со специями, рыба и мясо. Для сладких отлично подойдут: творог, ягоды, нутелла.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных сырных блинов с зеленью, которые будут очень сытными.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- молоко – 1,5 стакана (1 стакан =250 мл.)
- мука – 1 стакан
- тертый творог – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- укроп, петрушка – по желанию
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром и солью в пышную массу, влейте молоко, добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте, чтобы не было комочков.
2. Затем добавьте натертый сыр, зелень и масло, хорошо все перемешайте венчиком.
3. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон.
Особенно творожные блины смакуют горячими. Подавайте их со сметаной или сливочным крем-сыром.
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