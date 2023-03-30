Вкуснее, чем пицца: быстрый пирог с соленой начинкой без выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,0 т.
Рецепт пирога

Лучшее дополнение к супам и салатам – домашние пироги с соленой начинкой. Готовить их можно как в духовке, так и на сковороде. Для начинки подойдет фарш, рыба, овощи, вареные яйца с зеленым луком. 

Домашний пирог с соленой начинкой

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с фаршем, луком, который готовится на сковороде. 

Рецепт пирога
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Начинка:

  • фарш – 400-500 г
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1/2 шт. 
  • соль, перец, паприка – по вкусу 
  • масло для жарки 
  • твердый сыр – 120-150 г

Тесто: 

  • яйца – 3 шт. 
  • соль – 1/2 ч. л. 
  • кефир – 1 стакан 
  • мука – 180 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности на небольшом количестве растительного масла. Добавьте натертую морковь и обжариваем все вместе до золотистости. После добавьте фарш, перемешайте, добавляем соль, перец, паприку и тушите, пока не выпарится почти вся влага, но не надо пересушивайте. 

Начинка для пирога

3. Для теста: в яйцам добавьте соль, взбейте до однородности, влейте кефир и хорошо перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте, перемешайте. Тесто не должно быть слишком жидким. 

Тесто для пирога

4. Готовым тестом залейте фарш. Сверху накройте крышкой и готовьте на медленном огне около 15-20 минут. После переверните на другую сторону и готовьте еще 5-7 минут. 

Приготовление пирога

5. Присыпьте готовый пирог тертым твердым сыром и зеленью. 

Готовый пирог

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