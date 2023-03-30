Лучшее дополнение к супам и салатам – домашние пироги с соленой начинкой. Готовить их можно как в духовке, так и на сковороде. Для начинки подойдет фарш, рыба, овощи, вареные яйца с зеленым луком.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с фаршем, луком, который готовится на сковороде.

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Начинка:

фарш – 400-500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1/2 шт.

соль, перец, паприка – по вкусу

масло для жарки

твердый сыр – 120-150 г

Тесто:

яйца – 3 шт.

соль – 1/2 ч. л.

кефир – 1 стакан

мука – 180 г

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности на небольшом количестве растительного масла. Добавьте натертую морковь и обжариваем все вместе до золотистости. После добавьте фарш, перемешайте, добавляем соль, перец, паприку и тушите, пока не выпарится почти вся влага, но не надо пересушивайте.

3. Для теста: в яйцам добавьте соль, взбейте до однородности, влейте кефир и хорошо перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте, перемешайте. Тесто не должно быть слишком жидким.

4. Готовым тестом залейте фарш. Сверху накройте крышкой и готовьте на медленном огне около 15-20 минут. После переверните на другую сторону и готовьте еще 5-7 минут.

5. Присыпьте готовый пирог тертым твердым сыром и зеленью.

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