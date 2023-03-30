Вкуснее, чем пицца: быстрый пирог с соленой начинкой без выпечки
Лучшее дополнение к супам и салатам – домашние пироги с соленой начинкой. Готовить их можно как в духовке, так и на сковороде. Для начинки подойдет фарш, рыба, овощи, вареные яйца с зеленым луком.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с фаршем, луком, который готовится на сковороде.
Начинка:
- фарш – 400-500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1/2 шт.
- соль, перец, паприка – по вкусу
- масло для жарки
- твердый сыр – 120-150 г
Тесто:
- яйца – 3 шт.
- соль – 1/2 ч. л.
- кефир – 1 стакан
- мука – 180 г
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности на небольшом количестве растительного масла. Добавьте натертую морковь и обжариваем все вместе до золотистости. После добавьте фарш, перемешайте, добавляем соль, перец, паприку и тушите, пока не выпарится почти вся влага, но не надо пересушивайте.
3. Для теста: в яйцам добавьте соль, взбейте до однородности, влейте кефир и хорошо перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте, перемешайте. Тесто не должно быть слишком жидким.
4. Готовым тестом залейте фарш. Сверху накройте крышкой и готовьте на медленном огне около 15-20 минут. После переверните на другую сторону и готовьте еще 5-7 минут.
5. Присыпьте готовый пирог тертым твердым сыром и зеленью.
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