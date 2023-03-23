Вкуснее, чем пицца: полезная овощная запеканка без муки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Рецепт запеканки

Овощная запеканка – лучший вариант сытного, но при этом легкого и простого в приготовлении блюда для обеда и ужина. Стоит отметить, что готовить ее можно без муки, заменив ее твердым сыром, благодаря которому блюдо будет держать форму. 

Вкусная овощная запеканки

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки с овощами, без муки и с твердым сыром. 

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • замороженные овощи – 400 г
  • яйца – 3 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • сметана – 3 ст. л. 
  • масло растительное
  • соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарьте овощную смесь на растительном масле в течение 15 минут. Посолите, поперчите по вкусу. 

Жареные овощи

2. Твердый сыр натрите на крупной терке.

Твердый сыр

3. В отдельной миске смешайте вместе яйца, натертый сыр и сметану.

Яичная смесь

4. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите поджаренные овощи и залейте  яично-сырной заливкой. Выпекайте в течение 30 минут.

Готовая запеканка 

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