Овощная запеканка – лучший вариант сытного, но при этом легкого и простого в приготовлении блюда для обеда и ужина. Стоит отметить, что готовить ее можно без муки, заменив ее твердым сыром, благодаря которому блюдо будет держать форму.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки с овощами, без муки и с твердым сыром.

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Ингредиенты:

замороженные овощи – 400 г

яйца – 3 шт.

сыр твердый – 100 г

сметана – 3 ст. л.

масло растительное

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарьте овощную смесь на растительном масле в течение 15 минут. Посолите, поперчите по вкусу.

2. Твердый сыр натрите на крупной терке.

3. В отдельной миске смешайте вместе яйца, натертый сыр и сметану.

4. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите поджаренные овощи и залейте яично-сырной заливкой. Выпекайте в течение 30 минут.

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