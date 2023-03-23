Вкуснее, чем пицца: полезная овощная запеканка без муки
Овощная запеканка – лучший вариант сытного, но при этом легкого и простого в приготовлении блюда для обеда и ужина. Стоит отметить, что готовить ее можно без муки, заменив ее твердым сыром, благодаря которому блюдо будет держать форму.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки с овощами, без муки и с твердым сыром.
Ингредиенты:
- замороженные овощи – 400 г
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 100 г
- сметана – 3 ст. л.
- масло растительное
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. На сковороде обжарьте овощную смесь на растительном масле в течение 15 минут. Посолите, поперчите по вкусу.
2. Твердый сыр натрите на крупной терке.
3. В отдельной миске смешайте вместе яйца, натертый сыр и сметану.
4. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите поджаренные овощи и залейте яично-сырной заливкой. Выпекайте в течение 30 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: