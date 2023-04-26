Закусочные пироги – лучшее дополнение к супам, салатам. Стоит отметить, что готовить пироги можно не только из теста, но и из лаваша. Для начинки можно использовать: вареные яйца, жареный лук, зеленый лук, овощи, морепродукты, рыбу, мясо, фарш.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного рваного пирога с брынзой, сыром сулугуни и зеленью.

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Ингредиенты:

лаваш – 230 г

молоко – 250 мл

яйца – 4 шт.

сыр брынза – 150 г

сыр Сулугуни или другой соленый сыр – 150 г

соль, перец – по вкусу

масло растительное – 4 ст. л.

укроп, зеленый лучок – пучок

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с молоком и растительным маслом, добавьте измельченную зелень, тертый сыр и "порванный" лаваш, все перемешайте.

2. Выложите в смазанную растительным маслом форму, слегка утрамбуйте и выпекайте 30 минут при 180 С.

Пирог будет очень вкусным в теплом и холодном виде!

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