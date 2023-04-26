Вкуснее, чем пицца: рваный пирог из лаваша и сыра за 30 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Закусочные пироги – лучшее дополнение к супам, салатам. Стоит отметить, что готовить пироги можно не только из теста, но и из лаваша. Для начинки можно использовать: вареные яйца, жареный лук, зеленый лук, овощи, морепродукты, рыбу, мясо, фарш. 

Заливной пирог с яйцами и луком

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного рваного пирога с брынзой, сыром сулугуни и зеленью. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • лаваш – 230 г
  • молоко – 250 мл
  • яйца – 4 шт. 
  • сыр брынза – 150 г
  • сыр Сулугуни или другой соленый сыр – 150 г
  • соль, перец – по вкусу
  • масло растительное – 4 ст. л. 
  • укроп, зеленый лучок – пучок

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с молоком и растительным маслом, добавьте измельченную зелень, тертый сыр и "порванный" лаваш, все перемешайте.

Приготовление пирога

2. Выложите в смазанную растительным маслом форму, слегка утрамбуйте и выпекайте 30 минут при 180 С.

Пирог из лаваша

Пирог будет очень вкусным в теплом и холодном виде!

Готовый пирог

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