Вкуснее, чем пицца: рваный пирог из лаваша и сыра за 30 минут
Закусочные пироги – лучшее дополнение к супам, салатам. Стоит отметить, что готовить пироги можно не только из теста, но и из лаваша. Для начинки можно использовать: вареные яйца, жареный лук, зеленый лук, овощи, морепродукты, рыбу, мясо, фарш.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного рваного пирога с брынзой, сыром сулугуни и зеленью.
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Ингредиенты:
- лаваш – 230 г
- молоко – 250 мл
- яйца – 4 шт.
- сыр брынза – 150 г
- сыр Сулугуни или другой соленый сыр – 150 г
- соль, перец – по вкусу
- масло растительное – 4 ст. л.
- укроп, зеленый лучок – пучок
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с молоком и растительным маслом, добавьте измельченную зелень, тертый сыр и "порванный" лаваш, все перемешайте.
2. Выложите в смазанную растительным маслом форму, слегка утрамбуйте и выпекайте 30 минут при 180 С.
Пирог будет очень вкусным в теплом и холодном виде!
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