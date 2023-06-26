Вкуснее, чем пицца: закусочный заливной пирог с рыбой и сыром на скорую руку

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Пирог с начинкой

Домашние пироги могут быть альтернативой пиццы. Готовить их можно из разного теста, особенно вкусно будет со слоеным.

Вкусный заливной пирог

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога с рыбой, моцареллой на основе слоеного теста. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г
  • лосось – 500 г
  • моцарелла – 125 г
  • помидоры черри – 200 г
  • панировочные сухари – 1 ст. л. 

Для заливки:

  • яйца – 3 шт. 
  • сливочный сыр – 200 г
  • специи – 1 ст. л.
  • крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тесто выложите в форму, сформируйте небольшие бортики. Лишнее срежьте. 

Тесто для пирога

2. Посыпьте панировочными сухарями.

Панировочные сухари

3. Рыбу и сыр нарежьте кубиками. Помидоры на 2-4 части и выложите на тесто. 

Начинка для блюда

4. Заливка: смешать сыр, яйца, крахмал и специи в однородную массу. Вылейте на тесто.

Заливка для пирога

5. Выпекайте пирог 40-45 минут при 180 С. 

Готовый пирог

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