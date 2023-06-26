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Вкуснее, чем пицца: закусочный заливной пирог с рыбой и сыром на скорую руку
Домашние пироги могут быть альтернативой пиццы. Готовить их можно из разного теста, особенно вкусно будет со слоеным.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога с рыбой, моцареллой на основе слоеного теста.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г
- лосось – 500 г
- моцарелла – 125 г
- помидоры черри – 200 г
- панировочные сухари – 1 ст. л.
Для заливки:
- яйца – 3 шт.
- сливочный сыр – 200 г
- специи – 1 ст. л.
- крахмал – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Тесто выложите в форму, сформируйте небольшие бортики. Лишнее срежьте.
2. Посыпьте панировочными сухарями.
3. Рыбу и сыр нарежьте кубиками. Помидоры на 2-4 части и выложите на тесто.
4. Заливка: смешать сыр, яйца, крахмал и специи в однородную массу. Вылейте на тесто.
5. Выпекайте пирог 40-45 минут при 180 С.
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