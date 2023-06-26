Домашние пироги могут быть альтернативой пиццы. Готовить их можно из разного теста, особенно вкусно будет со слоеным.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога с рыбой, моцареллой на основе слоеного теста.

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Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

лосось – 500 г

моцарелла – 125 г

помидоры черри – 200 г

панировочные сухари – 1 ст. л.

Для заливки:

яйца – 3 шт.

сливочный сыр – 200 г

специи – 1 ст. л.

крахмал – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тесто выложите в форму, сформируйте небольшие бортики. Лишнее срежьте.

2. Посыпьте панировочными сухарями.

3. Рыбу и сыр нарежьте кубиками. Помидоры на 2-4 части и выложите на тесто.

4. Заливка: смешать сыр, яйца, крахмал и специи в однородную массу. Вылейте на тесто.

5. Выпекайте пирог 40-45 минут при 180 С.

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