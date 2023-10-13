Вкуснее, чем салат: бутерброды "Шуба" за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
39
Рецепт бутербродов

Сельдь является идеальным продуктом для приготовления вкусных намазок, форшмака, а также пряных и полезных бутербродов. Еще из сельди готовят салаты, самый известный из которых – "Шуба". 

Что приготовить из сельди

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов с сельдью и свеклой "Шуба", которые готовятся очень просто и быстро. 

Ингредиенты: 

  • Сельдь
  • Лук синий
  • Вкусный хлеб
  • Крем-сыр
  • Микрогрины
  • Яйца
  • Свекла вареная

Способ приготовления: 

Видео дня

1. Лук нарежьте мелким кубиком вместе с сельдью. Хлеб поджарьте.

Сельдь с луком для приготовления бутерброда

2. Свеклу отварите и порежьте слайсами.

Приготовление бутерброда

3. На хлеб намажьте крем-сыр, выложите смесь из сельди и лука, далее выложите свеклу, сверху присыпьте тертым яйцом и украсьте микрогрином. 

Готовый бутерброд

Также на OBOZ.UA сообщалось, как быстро и вкусно засолить красную рыбу в домашних условиях. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты