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Вкуснее, чем салат: бутерброды "Шуба" за 10 минут
Сельдь является идеальным продуктом для приготовления вкусных намазок, форшмака, а также пряных и полезных бутербродов. Еще из сельди готовят салаты, самый известный из которых – "Шуба".
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов с сельдью и свеклой "Шуба", которые готовятся очень просто и быстро.
Ингредиенты:
- Сельдь
- Лук синий
- Вкусный хлеб
- Крем-сыр
- Микрогрины
- Яйца
- Свекла вареная
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте мелким кубиком вместе с сельдью. Хлеб поджарьте.
2. Свеклу отварите и порежьте слайсами.
3. На хлеб намажьте крем-сыр, выложите смесь из сельди и лука, далее выложите свеклу, сверху присыпьте тертым яйцом и украсьте микрогрином.
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