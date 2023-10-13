Сельдь является идеальным продуктом для приготовления вкусных намазок, форшмака, а также пряных и полезных бутербродов. Еще из сельди готовят салаты, самый известный из которых – "Шуба".

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов с сельдью и свеклой "Шуба", которые готовятся очень просто и быстро.

Ингредиенты:

Сельдь

Лук синий

Вкусный хлеб

Крем-сыр

Микрогрины

Яйца

Свекла вареная

Способ приготовления:

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1. Лук нарежьте мелким кубиком вместе с сельдью. Хлеб поджарьте.

2. Свеклу отварите и порежьте слайсами.

3. На хлеб намажьте крем-сыр, выложите смесь из сельди и лука, далее выложите свеклу, сверху присыпьте тертым яйцом и украсьте микрогрином.

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