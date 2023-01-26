Пироги с яблоками – идеальный зимний десерт к чаю, кофе, какао. Стоит отметить, что яблоки идеально сочетаются с корицей, анисом, медом. Для основы лучше всего готовить тесто на сметане, оно будет очень хорошо держать форму и не будет сильно крошиться.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога с яблочным конфитюром, который будет идеальным десертом к чаю.

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Ингредиенты:

мука – 180 г

сода – 1/2 ч. л.

сметана – 150 г

сахар – 2 ст. л.

цедра лимона

Яблочный конфитюр для начинки:

яблоки – 450 г

сахар – 150 г

анис – 2-3 шт.

молотая корица – 1-2 ч. л.

клюква – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: в глубокую миску насыпьте муку, смешайте ее с содой, сахаром и добавьте лимонную цедрой. Добавьте сметану, сначала перемешайте ложкой, затем начинайте месить рукой. При необходимости можно добавить еще немного муки.

2. Начинка: яблоки очистите и вырежьте сердцевину, порежьте кубиками или ломтиками. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар, корицу, хорошо перемешайте, добавьте анис и варите на среднем огне, обязательно перемешивайте, пока содержимое кастрюли не превратится в густой конфитюр. Ягоды добавьте в конце и варите 3-5 минут, снимите с плиты.

3. Готовое тесто раскатайте или руками растяните в пласт, переложите в форму, прижмите тесто к бортикам, выложите на тесто начинку, накройте начинку пластом раскатанного оставшегося теста и защипните его по краям. ⠀

4. Выпекайте 40-45 минут при 180 С.

Готовый пирог достаньте из духовки, дайте остыть, присыпьте сахарной пудрой и можно подавать!

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