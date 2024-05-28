Оджахури – грузинское национальное блюдо, представляющее собой жареное мясо с картофелем. Готовится из разных видов мяса (свинина, говядина, реже курятина), картофеля и со специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного грузинского блюда из мяса, с овощами и острым перцем.

Ингредиенты:

Мясо (свинина/говядина/курятина) – 0,5 кг

Картофель –1 кг

Лук (белый) – 2 шт.

Помидорки – 2-3 шт.

Острый перец – 1 шт.

Масло

Соль

Чеснок – 2-3 зуб.

Паприка – 1 ч. л.

Хмели-суннели – 1-2 ч. л.

Лук (синий) – 1 шт.

Зелень (кинза/петрушка/укроп)

Способ приготовления:

1. Налейте в сковороду масло и прогреваем, далее выложите нарезанную картошку на "дольки" и начинаем обжаривать. Когда картофель подзолотится, достаем его и кладем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

2. Мясо нарежьте кубиком и обжарьте до золотистой корочки.

3. Нарежьте лук полукольцами и добавьте к мясу, обжарьте несколько минут, после убавьте огонь до минимума. Нарезаем помидоры "дольками" и выложите сверху на мясо, после выложите готовый картофель. Нарежьте слайсами чеснок, перец и добавляем в блюдо. В конце посолите, добавьте паприку, хмели сунели и хорошо перемешайте.

4. Выключите огонь и украсьте кольцами синего лука и зеленью!

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