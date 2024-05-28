Вкуснее, чем шашлык: сытное грузинское блюдо из мяса и овощей "Оджахури" для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Оджахури – грузинское национальное блюдо, представляющее собой жареное мясо с картофелем. Готовится из разных видов мяса (свинина, говядина, реже курятина), картофеля и со специями. 

Вкусное и сытное грузинское блюдо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного грузинского блюда из мяса, с овощами и острым перцем. 

Ингредиенты: 

  • Мясо (свинина/говядина/курятина) – 0,5 кг
  • Картофель –1 кг
  • Лук (белый) – 2 шт. 
  • Помидорки – 2-3 шт. 
  • Острый перец – 1 шт. 
  • Масло
  • Соль
  • Чеснок – 2-3 зуб. 
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Хмели-суннели – 1-2 ч. л.
  • Лук (синий) – 1 шт. 
  • Зелень (кинза/петрушка/укроп)

Способ приготовления: 

1. Налейте в сковороду масло и прогреваем, далее выложите нарезанную картошку на "дольки" и начинаем обжаривать. Когда картофель подзолотится, достаем его и кладем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Жареный картофель

2. Мясо нарежьте кубиком и обжарьте до золотистой корочки.

Мясо с луком

3. Нарежьте лук полукольцами и добавьте к мясу, обжарьте несколько минут, после убавьте огонь до минимума. Нарезаем помидоры "дольками" и выложите сверху на мясо, после выложите готовый картофель. Нарежьте  слайсами чеснок, перец и добавляем в блюдо. В конце посолите, добавьте паприку, хмели сунели и хорошо перемешайте.

Приготовление блюда

4. Выключите огонь и украсьте кольцами синего лука и зеленью!

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA сообщалось, как быстро и правильно приготовить адана-кебаб. 

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