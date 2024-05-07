Вкуснее, чем "Шуба": бюджетный салат из сельди по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем 'Шуба': бюджетный салат из сельди по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Сельдь является самой полезной рыбой, по мнению специалистов. Есть ее можно в виде форшмака, а также добавлять в салаты, делать бутерброды. 

Сельдь для приготовления блюд

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из сельди с картофелем и соленым огурцом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • Картофель отварной
  • Огурец квашеный
  • Сельдь
  • Горошек консервированный
  • Лук синий
  • Петрушка и укроп
  • Масло
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Картошку отварите в мундирах, почистите и порежьте кубиками.

Ингредиенты для блюда

2. Лук, сельдь и квашеный огурец порежьте кубиком, зелень мелко измельчите. 

Приготовление салата

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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