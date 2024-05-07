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Вкуснее, чем "Шуба": бюджетный салат из сельди по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Сельдь является самой полезной рыбой, по мнению специалистов. Есть ее можно в виде форшмака, а также добавлять в салаты, делать бутерброды.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из сельди с картофелем и соленым огурцом.
Ингредиенты:
- Картофель отварной
- Огурец квашеный
- Сельдь
- Горошек консервированный
- Лук синий
- Петрушка и укроп
- Масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Картошку отварите в мундирах, почистите и порежьте кубиками.
2. Лук, сельдь и квашеный огурец порежьте кубиком, зелень мелко измельчите.
3. Смешайте все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте и можно есть.
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