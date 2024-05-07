Сельдь является самой полезной рыбой, по мнению специалистов. Есть ее можно в виде форшмака, а также добавлять в салаты, делать бутерброды.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата из сельди с картофелем и соленым огурцом.

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Ингредиенты:

Картофель отварной

Огурец квашеный

Сельдь

Горошек консервированный

Лук синий

Петрушка и укроп

Масло

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварите в мундирах, почистите и порежьте кубиками.

2. Лук, сельдь и квашеный огурец порежьте кубиком, зелень мелко измельчите.

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте растительным маслом, посолите и поперчите, перемешайте и можно есть.

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