Вкуснее, чем "Шуба": эффектный салат "Граф" со свеклой и куриным филе

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок, соусов, заправок для первых блюд. Самым популярным салатом из свеклы является "Шуба", но если вы не любите сельдь, можно приготовить прекрасную альтернативу этому блюду – салат "Граф", основа которого также свекла, а еще куриное филе. 

Салат из свеклы без майонеза

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами, куриным филе и свеклой. 

Как быстро приготовить вкусный салат ''Граф''
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Ингредиенты:

  • картофель – 2 шт.
  • свекла – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • куриное филе – 180 г
  • консервированный горошек – 200 г
  • маринованный лук – 70 г
  • чернослив – 40 г
  • орехи – 40 г
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез и сметана – по 50 г

Способ приготовления: 

1. Яйца, мясо, свеклу и картофель отварите. Почистите все и отдельно натрите овощи и яйца, лук замаринуйте, орехи порубите, филе и чернослив нарежьте кубиком. 

Как быстро приготовить вкусный и сытный салат

2. Соберите салат: на дно выложите майонез, сверху тертый картофель, майонез, лук, майонез, горох, майонез, филе, майонез, тертые яйца, орехи, чернослив, майонез, свекла, майонез. 

Готовый салат

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