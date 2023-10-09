Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок, соусов, заправок для первых блюд. Самым популярным салатом из свеклы является "Шуба", но если вы не любите сельдь, можно приготовить прекрасную альтернативу этому блюду – салат "Граф", основа которого также свекла, а еще куриное филе.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами, куриным филе и свеклой.

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Ингредиенты:

картофель – 2 шт.

свекла – 2 шт.

яйца – 3 шт.

куриное филе – 180 г

консервированный горошек – 200 г

маринованный лук – 70 г

чернослив – 40 г

орехи – 40 г

соль, перец – по вкусу

майонез и сметана – по 50 г

Способ приготовления:

1. Яйца, мясо, свеклу и картофель отварите. Почистите все и отдельно натрите овощи и яйца, лук замаринуйте, орехи порубите, филе и чернослив нарежьте кубиком.

2. Соберите салат: на дно выложите майонез, сверху тертый картофель, майонез, лук, майонез, горох, майонез, филе, майонез, тертые яйца, орехи, чернослив, майонез, свекла, майонез.

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