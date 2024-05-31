Из свеклы можно делать не только борщ, но еще и легкие салаты, хумус, соусы. Еще свеклу можно просто запекать и есть с сыром, а еще мариновать и добавлять в консервацию, например, в помидоры.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, с твердым сыром, чесноком и орехами.

Ингредиенты:

отварная свекла – 2-3 шт.

яйца вареные – 3 шт.

твердый сыр – 120 г

грецкий орех обжаренный – 100 г

чеснок – 2-3 зуб.

чернослив – 80-100 г

соль и перец по вкусу

майонез – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1️. Натрите свеклу, переложите в миску, добавьте твердый тертый сыр, отварные яйца.

2. Кубиками нарежьте чернослив и переложите в миску к другим ингредиентами, добавьте натертый чеснок на мелкую терку, соль, майонез и перец по вкусу.

3. Все перемешайте, выложите в разъемную форму и сверху посыпьте обжаренным измельченным грецким орехом.

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