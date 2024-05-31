Вкуснее, чем "Шуба" и винегрет: бюджетный салат из свеклы, с сыром и орехами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепты салатов из свеклы

Из свеклы можно делать не только борщ, но еще и легкие салаты, хумус, соусы. Еще свеклу можно просто запекать и есть с сыром, а еще мариновать и добавлять в консервацию, например, в помидоры. 

Вкусный салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, с твердым сыром, чесноком и орехами. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • отварная свекла – 2-3 шт.
  • яйца вареные – 3 шт.
  • твердый сыр – 120 г
  • грецкий орех обжаренный – 100 г
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • чернослив – 80-100 г
  • соль и перец по вкусу
  • майонез – 2-3 ст.л.

Способ приготовления: 

1️. Натрите свеклу, переложите в миску, добавьте твердый тертый сыр, отварные яйца.

Ингредиенты для салата

2. Кубиками нарежьте чернослив и переложите в миску к другим ингредиентами, добавьте натертый чеснок на мелкую терку, соль, майонез и перец по вкусу.

Приготовление салата

3. Все перемешайте, выложите в разъемную форму и сверху посыпьте обжаренным измельченным грецким орехом.

Готовое блюдо

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