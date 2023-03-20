Суфле – очень нежное, легкое и вкусное блюдо, которое можно готовить из творога, а также и из твердых сыров. Для того, чтобы блюдо было пышным, обязательно нужно добавить взбитые до пиков белки. Стоит отметить, что суфле можно делать как сладким, так и соленым, добавляя например в основу рыбу, мясо, зелень, овощи, а также шоколад, фрукты, ягоды.

Кулинар Ольга Мартыновская поделилась в Instagram рецептом сырного суфле, которое получится очень нежным и воздушным.

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Ингредиенты:

молоко – 100 мл

сливки 30% – 100 мл

кукурузный крахмал – 15 г

желтки – 2 шт.

твердый сыр – 200 г

соль – щепотка

белки

Способ приготовления:

1. В холодном молоке растворите крахмал, хорошо перемешайте, влейте сливки и нагревайте в кастрюле до кипения, постоянно и активно помешивая венчиком.

2. Как закипит сразу добавьте натертый на крупную терку сыр и вымешивайте 1-2 минуты. Добавьте желтки и перемешайте.

3. Перебейте массу до однородности, чтобы она была как заварной крем.

4. Перебитую массу взвесьте, чтобы получилось 350 граммов, тогда белков вам нужно будет 175 граммов.

5. Взбейте белки до стойкой пены. Без сахара! Добавьте щепотку соли для уплотнения. Количество соли зависит от сыра, который выбрали.

6. Сначала добавьте часть белков в творожную массу и активно перемешайте, а дальше – вылейте творожную основу в белки и силиконовой лопаткой деликатно и недолго перемешайте.

7. Формы для суфле должны быть с ровными бортами, не косыми. Хорошо смажьте сливочным маслом, чтобы нигде не было пробелов, вылейте готовую массу и готовьте в духовке на водяной бане при 200 С всего 30 минут, а если берете порционные формы – 20-25 минут.

Дайте суфле 5-7 минут постоять после духовки, так блюдо будет вкуснее.

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