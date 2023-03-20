Вкуснее, чем сырники: нежное творожное суфле для завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт суфле

Суфле – очень нежное, легкое и вкусное блюдо, которое можно готовить из творога, а также и из твердых сыров. Для того, чтобы блюдо было пышным, обязательно нужно добавить взбитые до пиков белки. Стоит отметить, что суфле можно делать как сладким, так и соленым, добавляя например в основу рыбу, мясо, зелень, овощи, а также шоколад, фрукты, ягоды. 

Как приготовить вкусное суфле

Кулинар Ольга Мартыновская поделилась в Instagram рецептом сырного суфле, которое получится очень нежным и воздушным. 

Рецепт суфле
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Ингредиенты:

  • молоко – 100 мл 
  • сливки 30% – 100 мл
  • кукурузный крахмал – 15 г
  • желтки – 2 шт. 
  • твердый сыр – 200 г
  • соль – щепотка 
  • белки 

Способ приготовления:

1. В холодном молоке растворите крахмал, хорошо перемешайте, влейте сливки и нагревайте в кастрюле до кипения, постоянно и активно помешивая венчиком.

Молоко для приготовления блюда

2. Как закипит сразу добавьте натертый на крупную терку сыр и вымешивайте 1-2 минуты. Добавьте желтки и перемешайте.

Твердый сыр

3. Перебейте массу до однородности, чтобы она была как заварной крем. 

4. Перебитую массу взвесьте, чтобы получилось 350 граммов, тогда белков вам нужно будет 175 граммов.

Масса для основы

5. Взбейте белки до стойкой пены. Без сахара! Добавьте щепотку соли для уплотнения. Количество соли зависит от сыра, который выбрали.

Белки для приготовления блюда

6. Сначала добавьте часть белков в творожную массу и активно перемешайте, а дальше – вылейте творожную основу в белки и силиконовой лопаткой деликатно и недолго перемешайте.

Белки и творожная смесь

7. Формы для суфле должны быть с ровными бортами, не косыми. Хорошо смажьте сливочным маслом, чтобы нигде не было пробелов, вылейте готовую массу и готовьте в духовке на водяной бане при 200 С всего 30 минут, а если берете порционные формы – 20-25 минут. 

Сколько выпекать суфле

Дайте суфле 5-7 минут постоять после духовки, так блюдо будет вкуснее. 

Готовое суфле

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