Вкуснее, чем цветная: как приготовить белокочанную капусту в кляре

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем цветная: как приготовить белокочанную капусту в кляре

Белокочанная капуста – это бюджетный и универсальный овощ, который можно готовить по-разному: тушить, запекать, мариновать, делать голубцы, добавлять в салат и борщ. Кроме того, существует еще одна простая идея.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной белокочанной капусты в кляре.

Рецепт белокочанной капусты в кляре

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста
  • яйца – 1 шт
  • кефир жирный – 150 мл
  • мука – 4,5 ст. л.
  • соль, перец черный, сушеный чеснок
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Способ приготовления:

1. Капусту предварительно нужно отварить, разобрать на листья и в каждом из них отрезать толстые прожилки.

Кляр для капусты

2. Листья по желанию можно порезать произвольно.

3. Для кляра смешать яйца, кефир, муку и специи. От густоты кляра зависит насколько будет толстое тесто.

Капуста в кляре

4. В готовом кляре обвалять куски капусты и пожарить на сковороде.

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