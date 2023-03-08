Видео дня
Вкуснее, чем цветная: как приготовить белокочанную капусту в кляре
Белокочанная капуста – это бюджетный и универсальный овощ, который можно готовить по-разному: тушить, запекать, мариновать, делать голубцы, добавлять в салат и борщ. Кроме того, существует еще одна простая идея.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной белокочанной капусты в кляре.
Ингредиенты:
- белокочанная капуста
- яйца – 1 шт
- кефир жирный – 150 мл
- мука – 4,5 ст. л.
- соль, перец черный, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Капусту предварительно нужно отварить, разобрать на листья и в каждом из них отрезать толстые прожилки.
2. Листья по желанию можно порезать произвольно.
3. Для кляра смешать яйца, кефир, муку и специи. От густоты кляра зависит насколько будет толстое тесто.
4. В готовом кляре обвалять куски капусты и пожарить на сковороде.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: