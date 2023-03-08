Белокочанная капуста – это бюджетный и универсальный овощ, который можно готовить по-разному: тушить, запекать, мариновать, делать голубцы, добавлять в салат и борщ. Кроме того, существует еще одна простая идея.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареной белокочанной капусты в кляре.

Ингредиенты:

белокочанная капуста

яйца – 1 шт

кефир жирный – 150 мл

мука – 4,5 ст. л.

соль, перец черный, сушеный чеснок

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Способ приготовления:

1. Капусту предварительно нужно отварить, разобрать на листья и в каждом из них отрезать толстые прожилки.

2. Листья по желанию можно порезать произвольно.

3. Для кляра смешать яйца, кефир, муку и специи. От густоты кляра зависит насколько будет толстое тесто.

4. В готовом кляре обвалять куски капусты и пожарить на сковороде.

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