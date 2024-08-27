Свекла и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно вкусные салаты, закуски, а также делать намазки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из сельди, свеклы и лука.

Ингредиенты:

свекла

консервированный горошек

лук

укроп

масло

черный перец

Маринад для лука:

соль 1 ч.л

сахар 1 ч.л

уксус 1 ст.л

вода 300 мл

Способ приготовления:

1. Маринуем лук, оставьте на 10-15 минут.

2. Соломкой нарежьте сельдь и отварную свеклу, добавьте горошек, маринованный лук и мелко нарезанный укроп.

3. Заправьте салат растительным маслом, по вкусу добавьте молотый перец.

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