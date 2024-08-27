Вкуснее, чем винегрет: бюджетный и полезный салат из свеклы и сельди за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Свекла и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно вкусные салаты, закуски, а также делать намазки.

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Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из сельди, свеклы и лука. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • свекла
  • консервированный горошек
  • лук
  • укроп
  • масло
  • черный перец

Маринад для лука:

  • соль 1 ч.л
  • сахар 1 ч.л
  • уксус 1 ст.л
  • вода 300 мл

Способ приготовления: 

1. Маринуем лук, оставьте на 10-15 минут. 

Лук для салата

2. Соломкой нарежьте сельдь и отварную свеклу, добавьте горошек, маринованный лук и мелко нарезанный укроп.

Приготовление блюда

3. Заправьте салат растительным маслом, по вкусу добавьте молотый перец.

Готовый салат

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