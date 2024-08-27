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Вкуснее, чем винегрет: бюджетный и полезный салат из свеклы и сельди за 10 минут
Свекла и сельдь – продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно вкусные салаты, закуски, а также делать намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из сельди, свеклы и лука.
Ингредиенты:
- свекла
- консервированный горошек
- лук
- укроп
- масло
- черный перец
Маринад для лука:
- соль 1 ч.л
- сахар 1 ч.л
- уксус 1 ст.л
- вода 300 мл
Способ приготовления:
1. Маринуем лук, оставьте на 10-15 минут.
2. Соломкой нарежьте сельдь и отварную свеклу, добавьте горошек, маринованный лук и мелко нарезанный укроп.
3. Заправьте салат растительным маслом, по вкусу добавьте молотый перец.
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