Салаты из свеклы – очень полезные и вкусные блюда, которые готовятся как правило, очень быстро и просто. Стоит отметить, что свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, маслом и йогуртом.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы с нутом, солеными огурцами и оливковым маслом.

Видео дня

Ингредиенты:

свекла отварная/печеная – 3-4 шт.

нут отварной или консервированный или фасоль – 250 г

соленые огурцы – 100 г

лук красный – 1/2 шт.

укроп – пучок

оливковое масло – 2-3 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите или запеките, очистите и нарежьте большим кубиком.

2. Огурцы порежьте кольцами. Красный лук нарежьте тонко полукольцами. Укроп мелко нашинкуйте.

4. Нут, если консервированный, сразу всыпьте в емкость без жидкости, если сырой, то накануне замочите на ночь в холодной воде, затем отварите до готовности в подсоленной воде около часа, промойте.

5. В миску переложите все ингредиенты, заправьте маслом, посолите, поперчите и подавайте.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: