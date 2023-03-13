Вкуснее, чем "Винегрет": оригинальный и полезный салат из свеклы на каждый день
Салаты из свеклы – очень полезные и вкусные блюда, которые готовятся как правило, очень быстро и просто. Стоит отметить, что свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, маслом и йогуртом.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы с нутом, солеными огурцами и оливковым маслом.
Ингредиенты:
- свекла отварная/печеная – 3-4 шт.
- нут отварной или консервированный или фасоль – 250 г
- соленые огурцы – 100 г
- лук красный – 1/2 шт.
- укроп – пучок
- оливковое масло – 2-3 ст. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите или запеките, очистите и нарежьте большим кубиком.
2. Огурцы порежьте кольцами. Красный лук нарежьте тонко полукольцами. Укроп мелко нашинкуйте.
4. Нут, если консервированный, сразу всыпьте в емкость без жидкости, если сырой, то накануне замочите на ночь в холодной воде, затем отварите до готовности в подсоленной воде около часа, промойте.
5. В миску переложите все ингредиенты, заправьте маслом, посолите, поперчите и подавайте.
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