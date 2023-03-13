Вкуснее, чем "Винегрет": оригинальный и полезный салат из свеклы на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
5,0 т.
Рецепт салата

Салаты из свеклы – очень полезные и вкусные блюда, которые готовятся как правило, очень быстро и просто. Стоит отметить, что свекла очень хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, маслом и йогуртом. 

Салат из свеклы

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы с нутом, солеными огурцами и оливковым маслом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • свекла отварная/печеная – 3-4 шт. 
  • нут отварной или консервированный или фасоль – 250 г
  • соленые огурцы – 100 г
  • лук красный – 1/2 шт. 
  • укроп – пучок
  • оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • молотый перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите или запеките, очистите и нарежьте большим кубиком.

Вареная свекла

2. Огурцы порежьте кольцами. Красный лук нарежьте тонко полукольцами. Укроп мелко нашинкуйте.

Соленые огурцы

4. Нут, если консервированный, сразу всыпьте в емкость без жидкости, если сырой, то накануне замочите на ночь в холодной воде, затем отварите до готовности в подсоленной воде около часа, промойте. 

Приготовление салата

5. В миску переложите все ингредиенты, заправьте маслом, посолите, поперчите и подавайте. 

Готовый салат

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