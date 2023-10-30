Вкуснее, чем запеканка: пышная сырная "Шарлотка" с яблоками к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,2 т.
Рецепт пирога

"Шарлотка" – идеальный осенний пирог к чаю и кофе. Для того, чтобы пирог был пышным, кулинары советуют добавить в тесто разрыхлитель, а для аромата – корицу.

Пышная домашняя ''Шарлотка''

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной "Шарлотки" с яблоками, которая получится очень ароматной.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 150 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • сливочное масло – 120 г
  • кисломолочный творог – 250 г
  • мука – 240 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • яблоки – 2 шт.
  • сахар+корица для присыпки

Способ приготовления:

1. В миску разбиваем яйца, добавляем к ним сахар и ванильный сахар.

Приготовление теста

2. Добавьте мягкое сливочное масло и сыр, перемешайте до однородности. Просейте муку, добавьте разрыхлитель и замесите однородное, густое тесто.

Творожное тесто для пирога

3. Переложите тесто в форму для запекания, выравнивая поверхность и добавьте нарезное на тонкие ломтики яблоко, присыпьте корицей с сахаром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 минут.

Яблоки для пирога

Готовность проверяем деревянной палочкой.

Готовый пирог

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