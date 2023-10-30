Вкуснее, чем запеканка: пышная сырная "Шарлотка" с яблоками к чаю
"Шарлотка" – идеальный осенний пирог к чаю и кофе. Для того, чтобы пирог был пышным, кулинары советуют добавить в тесто разрыхлитель, а для аромата – корицу.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной "Шарлотки" с яблоками, которая получится очень ароматной.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- сливочное масло – 120 г
- кисломолочный творог – 250 г
- мука – 240 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- яблоки – 2 шт.
- сахар+корица для присыпки
Способ приготовления:
1. В миску разбиваем яйца, добавляем к ним сахар и ванильный сахар.
2. Добавьте мягкое сливочное масло и сыр, перемешайте до однородности. Просейте муку, добавьте разрыхлитель и замесите однородное, густое тесто.
3. Переложите тесто в форму для запекания, выравнивая поверхность и добавьте нарезное на тонкие ломтики яблоко, присыпьте корицей с сахаром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 минут.
Готовность проверяем деревянной палочкой.
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