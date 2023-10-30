"Шарлотка" – идеальный осенний пирог к чаю и кофе. Для того, чтобы пирог был пышным, кулинары советуют добавить в тесто разрыхлитель, а для аромата – корицу.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной "Шарлотки" с яблоками, которая получится очень ароматной.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

сливочное масло – 120 г

кисломолочный творог – 250 г

мука – 240 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

яблоки – 2 шт.

сахар+корица для присыпки

Способ приготовления:

1. В миску разбиваем яйца, добавляем к ним сахар и ванильный сахар.

2. Добавьте мягкое сливочное масло и сыр, перемешайте до однородности. Просейте муку, добавьте разрыхлитель и замесите однородное, густое тесто.

3. Переложите тесто в форму для запекания, выравнивая поверхность и добавьте нарезное на тонкие ломтики яблоко, присыпьте корицей с сахаром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 минут.

Готовность проверяем деревянной палочкой.

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