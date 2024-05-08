Молодой картофель можно готовить прямо в кожуре, так как она совсем тоненькая. Для более яркого вкуса добавьте сливочное масло, бекон, сыр, специи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, который готовится в беконе с сыром.

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Ингредиенты:

картофель

бекон

масло

соль, перец по вкусу

сушеный чеснок

сыр

Способ приготовления:

1. Картошку отварите в мундире и очистите.

2. Полейте оливковым маслом, добавьте соль, перец, сушеный чеснок и перемешайте.

3. Заверните каждую в бекон, выложите на противень и запекайте в духовке примерно 20 минут при температуре 200 С до румяности.

По желанию присыпьте сыром и еще на 5-10 минут в духовку!

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