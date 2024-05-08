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Вкуснее, чем жареный: запеченный молодой картофель в беконе с сыром и чесноком
Молодой картофель можно готовить прямо в кожуре, так как она совсем тоненькая. Для более яркого вкуса добавьте сливочное масло, бекон, сыр, специи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, который готовится в беконе с сыром.
Ингредиенты:
- картофель
- бекон
- масло
- соль, перец по вкусу
- сушеный чеснок
- сыр
Способ приготовления:
1. Картошку отварите в мундире и очистите.
2. Полейте оливковым маслом, добавьте соль, перец, сушеный чеснок и перемешайте.
3. Заверните каждую в бекон, выложите на противень и запекайте в духовке примерно 20 минут при температуре 200 С до румяности.
По желанию присыпьте сыром и еще на 5-10 минут в духовку!
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