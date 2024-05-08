Вкуснее, чем жареный: запеченный молодой картофель в беконе с сыром и чесноком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт картофеля

Молодой картофель можно готовить прямо в кожуре, так как она совсем тоненькая. Для более яркого вкуса добавьте сливочное масло, бекон, сыр, специи, зелень. 

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного молодого картофеля, который готовится в беконе с сыром. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • картофель
  • бекон
  • масло
  • соль, перец по вкусу
  • сушеный чеснок
  • сыр

Способ приготовления: 

1. Картошку отварите в мундире и очистите.

Вареный картофель со специями

2. Полейте оливковым маслом, добавьте соль, перец, сушеный чеснок и перемешайте.

Бекон для блюда

3. Заверните каждую в бекон, выложите на противень и запекайте в духовке примерно 20 минут при температуре 200 С до румяности.

Приготовления картофеля с сыром и беконом

По желанию присыпьте сыром и еще на 5-10 минут в духовку!

Готовый картофель

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