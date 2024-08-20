Из картофеля можно приготовить очень много вкусных, сытных и быстрых блюд. Еще он может быть отличной основой для приготовления пюре, запеканок, зраз, дерунов.

Видео дня

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень хрустящих, вкусных и сытных картофельных шариков с сыром.

Ингредиенты:

Картофель – 300 г

Моцарелла – 40 г

Сыр твердый – 50 г

Пищевой крахмал – 2 ст. л.

Петрушка

Соль

Перец

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Кукурузные хлопья – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешайте пюре, крахмал, сыр, соль и перец.

2. Сформируйте шарики, во внутрь выложите моцареллу.

3. Яйцо смешайте с чесноком.

4. Шарик обваляйте в яйце, а затем в хлопьях и обжарьте во фритюре в течение 2 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: