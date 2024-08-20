Вкуснее, чем зразы: жареные картофельные шарики с твердым сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем зразы: жареные картофельные шарики с твердым сыром

Из картофеля можно приготовить очень много вкусных, сытных и быстрых блюд. Еще он может быть отличной основой для приготовления пюре, запеканок, зраз, дерунов.

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Шарики из картофеля

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень хрустящих, вкусных и сытных картофельных шариков с сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Картофель – 300 г
  • Моцарелла – 40 г
  • Сыр твердый – 50 г
  • Пищевой крахмал – 2 ст. л.
  • Петрушка
  • Соль
  • Перец
  • Яйцо – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Кукурузные хлопья – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешайте пюре, крахмал, сыр, соль и перец.

Основа для блюда

2. Сформируйте шарики, во внутрь выложите моцареллу.

Приготовление блюда

3. Яйцо смешайте с чесноком.

Яйца для кляра

4. Шарик обваляйте в яйце, а затем в хлопьях и обжарьте во фритюре в течение 2 минут.

Готовое блюдо

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