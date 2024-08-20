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Вкуснее, чем зразы: жареные картофельные шарики с твердым сыром
Из картофеля можно приготовить очень много вкусных, сытных и быстрых блюд. Еще он может быть отличной основой для приготовления пюре, запеканок, зраз, дерунов.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень хрустящих, вкусных и сытных картофельных шариков с сыром.
Ингредиенты:
- Картофель – 300 г
- Моцарелла – 40 г
- Сыр твердый – 50 г
- Пищевой крахмал – 2 ст. л.
- Петрушка
- Соль
- Перец
- Яйцо – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Кукурузные хлопья – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешайте пюре, крахмал, сыр, соль и перец.
2. Сформируйте шарики, во внутрь выложите моцареллу.
3. Яйцо смешайте с чесноком.
4. Шарик обваляйте в яйце, а затем в хлопьях и обжарьте во фритюре в течение 2 минут.
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