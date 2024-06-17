Вкуснее и полезнее, чем мороженое: холодный ягодный смузи без сахара и молока

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее и полезнее, чем мороженое: холодный ягодный смузи без сахара и молока

Летом лучше всего есть ягоды в сыром виде, так они будут наиболее полезны. Еще из них можно готовить мороженое, полезные и вкусные смузи

Что приготовить из ягод

Блогер Наталья Татаринцева поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, летнего смузи из ягод, фруктов и семян льна и чиа. 

Рецепт смузи

Ингредиенты: 

  • 2 банана
  • 150 г клубники
  • 100 г малины
  • 1 ст. л. льна
  • 1 ст. л. чиа
  • 1 ч. л. ореховой пасты 

Способ приготовления: 

1. Бананы и клубнику подморозьте. 

Ягоды и бананы

2. Лен и чиа заранее залейте водой – 50 мл для льна и 50 мл для чиа. 

Приготовление смузи

3. Переложите все ингредиенты, кроме малины, в блендер и перебейте 7-10 минут.

Смузи с ягод

Вылейте готовую смесь в миску и украсьте малиной!

Готовое смузи с малиной

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