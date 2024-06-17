Вкуснее и полезнее, чем мороженое: холодный ягодный смузи без сахара и молока
Летом лучше всего есть ягоды в сыром виде, так они будут наиболее полезны. Еще из них можно готовить мороженое, полезные и вкусные смузи.
Блогер Наталья Татаринцева поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, летнего смузи из ягод, фруктов и семян льна и чиа.
Ингредиенты:
- 2 банана
- 150 г клубники
- 100 г малины
- 1 ст. л. льна
- 1 ст. л. чиа
- 1 ч. л. ореховой пасты
Способ приготовления:
1. Бананы и клубнику подморозьте.
2. Лен и чиа заранее залейте водой – 50 мл для льна и 50 мл для чиа.
3. Переложите все ингредиенты, кроме малины, в блендер и перебейте 7-10 минут.
Вылейте готовую смесь в миску и украсьте малиной!
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