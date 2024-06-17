Летом лучше всего есть ягоды в сыром виде, так они будут наиболее полезны. Еще из них можно готовить мороженое, полезные и вкусные смузи.

Блогер Наталья Татаринцева поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, летнего смузи из ягод, фруктов и семян льна и чиа.

Ингредиенты:

2 банана

150 г клубники

100 г малины

1 ст. л. льна

1 ст. л. чиа

1 ч. л. ореховой пасты

Способ приготовления:

1. Бананы и клубнику подморозьте.

2. Лен и чиа заранее залейте водой – 50 мл для льна и 50 мл для чиа.

3. Переложите все ингредиенты, кроме малины, в блендер и перебейте 7-10 минут.

Вылейте готовую смесь в миску и украсьте малиной!

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