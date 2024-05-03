Домашние супы можно готовить из разных овощей, с мясом, рыбой, морепродуктами, сыром. Для более сытного варианта лучше добавить в основу крупы, макароны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и очень простого в приготовлении сырного супа.

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Ингредиенты:

Куриное бедро – 4 шт.

Плавленый сыр – 250 г

Картофель –2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Лук порей – 50 г

Паста орзо – 50 г

Брокколи – 150 г

Соль, перец

Лавровый лист – 1 шт.

Масло гхи – 20 г

Петрушка – 10 г

Вода – 2,5 л

Способ приготовления

1. Сварите бульон из мяса, лука и лаврового листа.

2. Картофель нарежьте кубиками и варите в бульоне до готовности.

3. Лук порей нарежьте, морковь натрите на крупной терке и жарьте на топленом масле 5-7 минут. Затем выложите в бульон.

4. Добавьте плавленый сыр и хорошо размешайте, чтобы сыр полностью разошелся. После всыпьте пасту и варите 10 минут.

5. Брокколи разберите на соцветие, всыпьте в кастрюлю и варите 2 минуты.

Подавайте готовый суп со свежей петрушкой!

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