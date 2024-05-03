Вкуснее и полезнее, чем зеленый борщ: легкий сырный суп с брокколи, филе и овощами для всей семьи
Домашние супы можно готовить из разных овощей, с мясом, рыбой, морепродуктами, сыром. Для более сытного варианта лучше добавить в основу крупы, макароны.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и очень простого в приготовлении сырного супа.
Ингредиенты:
- Куриное бедро – 4 шт.
- Плавленый сыр – 250 г
- Картофель –2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Лук порей – 50 г
- Паста орзо – 50 г
- Брокколи – 150 г
- Соль, перец
- Лавровый лист – 1 шт.
- Масло гхи – 20 г
- Петрушка – 10 г
- Вода – 2,5 л
Способ приготовления
1. Сварите бульон из мяса, лука и лаврового листа.
2. Картофель нарежьте кубиками и варите в бульоне до готовности.
3. Лук порей нарежьте, морковь натрите на крупной терке и жарьте на топленом масле 5-7 минут. Затем выложите в бульон.
4. Добавьте плавленый сыр и хорошо размешайте, чтобы сыр полностью разошелся. После всыпьте пасту и варите 10 минут.
5. Брокколи разберите на соцветие, всыпьте в кастрюлю и варите 2 минуты.
Подавайте готовый суп со свежей петрушкой!
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