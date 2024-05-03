Вкуснее и полезнее, чем зеленый борщ: легкий сырный суп с брокколи, филе и овощами для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Сырный суп

Домашние супы можно готовить из разных овощей, с мясом, рыбой, морепродуктами, сыром. Для более сытного варианта лучше добавить в основу крупы, макароны. 

Вкусный суп с филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и очень простого в приготовлении сырного супа. 

Рецепт супа
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Ингредиенты: 

  • Куриное бедро – 4 шт.
  • Плавленый сыр – 250 г
  • Картофель –2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Лук порей – 50 г
  • Паста орзо – 50 г
  • Брокколи – 150 г
  • Соль, перец 
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Масло гхи – 20 г
  • Петрушка – 10 г
  • Вода – 2,5 л

Способ приготовления

1. Сварите бульон из мяса, лука и лаврового листа.

Бульон для супу

2. Картофель нарежьте кубиками и варите в бульоне до готовности.

Картофель для супа

3. Лук порей нарежьте, морковь натрите на крупной терке и жарьте на топленом масле 5-7 минут. Затем выложите в бульон. 

Лук порей

4. Добавьте плавленый сыр и хорошо размешайте, чтобы сыр полностью разошелся.  После всыпьте пасту и варите 10 минут. 

Сыр для приготовления супа

5. Брокколи разберите на соцветие, всыпьте в кастрюлю и варите 2 минуты. 

Подавайте готовый суп со свежей петрушкой!

Готовый суп

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