Вкуснее и проще, чем пицца: заливной пирог с рыбой, овощами и сыром
Соленые пироги – лучшая альтернатива пицц, которые не всегда получаются удачными. Пироги можно готовить из разного тест, с разными начинками. Вкуснее всего будет с рыбой, фаршем, грибами, овощами, луком и яйцами.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого закусочного пирога из слоеного теста с рыбной начинкой.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 1 упаковка
- лосось – 500 г
- моцарелла – 125 г
- помидоры черри – 200 г
- панировочные сухари – 1 ст. л
Для заливки:
- яйца – 3 шт.
- крем-сыр – 200 г
- крахмал – 1 ст. л.
- специи – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Тесто выложите в форму и сформируйте небольшие бортики, лишнее обязательно срежьте.
2. Посыпьте панировочными сухарями.
3. Рыбу и сыр нарежьте кубиками. Помидоры на 2-4 части.
4. Выложите рыбу, сыр и помидоры на тесто.
5. Заливка: смешайте яйца, крем-сыр, крахмал и специи, перемешайте венчиком до однородности.
6. Вылейте заливку на основу и выпекайте 40-45 минут при 180 С.
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