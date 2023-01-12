Вкуснее и проще, чем пицца: заливной пирог с рыбой, овощами и сыром

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить вкусный пирог

Соленые пироги – лучшая альтернатива пицц, которые не всегда получаются удачными. Пироги можно готовить из разного тест, с разными начинками. Вкуснее всего будет с рыбой, фаршем, грибами, овощами, луком и яйцами. 

Из чего приготовить вкусный пирог

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого закусочного пирога из слоеного теста с рыбной начинкой. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 1 упаковка
  • лосось – 500 г
  • моцарелла – 125 г
  • помидоры черри – 200 г
  • панировочные сухари – 1 ст. л

Для заливки:

  • яйца – 3 шт.
  • крем-сыр – 200 г
  • крахмал – 1 ст. л.
  • специи – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тесто выложите в форму и сформируйте небольшие бортики, лишнее обязательно срежьте. 

Тесто для пирога

2. Посыпьте панировочными сухарями.

3. Рыбу и сыр нарежьте кубиками. Помидоры на 2-4 части.

Рыба для блюда

4. Выложите рыбу, сыр и помидоры на тесто.

Овощи и сыр

5. Заливка: смешайте яйца, крем-сыр, крахмал и специи, перемешайте венчиком до однородности.

Заливка для пирога

 6. Вылейте заливку на основу и выпекайте 40-45 минут при 180 С. 

Готовый пирог

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