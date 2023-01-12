Соленые пироги – лучшая альтернатива пицц, которые не всегда получаются удачными. Пироги можно готовить из разного тест, с разными начинками. Вкуснее всего будет с рыбой, фаршем, грибами, овощами, луком и яйцами.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого закусочного пирога из слоеного теста с рыбной начинкой.

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Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 упаковка

лосось – 500 г

моцарелла – 125 г

помидоры черри – 200 г

панировочные сухари – 1 ст. л

Для заливки:

яйца – 3 шт.

крем-сыр – 200 г

крахмал – 1 ст. л.

специи – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тесто выложите в форму и сформируйте небольшие бортики, лишнее обязательно срежьте.

2. Посыпьте панировочными сухарями.

3. Рыбу и сыр нарежьте кубиками. Помидоры на 2-4 части.

4. Выложите рыбу, сыр и помидоры на тесто.

5. Заливка: смешайте яйца, крем-сыр, крахмал и специи, перемешайте венчиком до однородности.

6. Вылейте заливку на основу и выпекайте 40-45 минут при 180 С.

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