Вкуснее и проще, чем уха: быстрый рыбный суп с овощами за 20 минут для ужина

Суп – блюдо, которое можно есть на обед и ужин. Если вы любите более сытные блюда, добавьте мясо, рыбу, картофель, крупы, а если более легкие – свежие овощи, зелень, консервы.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, очень простого и быстрого в приготовлении супа из рыбной консервы, с овощами и зеленью.

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Ингредиенты:

скумбрия в томате или другая рыбная консерва – 1 шт.

лук – 1 шт.

моркось – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

картофель – 3 шт.

помидоры – 2 шт.

укроп или петрушка

масло для обжарки

соль, перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Лук и перец нарежьте мелкими кубиками, морковку натрите.

2. Картошку нарежьте на кусочки.

3. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру и порежьте кубиками.

4. Зелень порубите.

5. На дне кастрюльки разогрейте растительное масло. Добавьте лук, перец и морковь, обжарьте до мягкости. Добавьте картофель, залейте горячей водой, посолите, приправьте перцем и лавровым листом.

6. Когда картофель будет готов, добавьте в суп рыбную консерву, помидоры и зелень и варите еще 5 минут.

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