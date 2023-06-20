Вкуснее и проще, чем уха: быстрый рыбный суп с овощами за 20 минут для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный суп

Суп – блюдо, которое можно есть на обед и ужин. Если вы любите более сытные блюда, добавьте мясо, рыбу, картофель, крупы, а если более легкие – свежие овощи, зелень, консервы. 

Как приготовить вкусный суп

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, очень простого и быстрого в приготовлении супа из рыбной консервы, с овощами и зеленью. 

Рецепт супа
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Ингредиенты:

  • скумбрия в томате или другая рыбная консерва – 1 шт. 
  • лук – 1 шт.
  • моркось – 1 шт. 
  • сладкий перец – 1 шт. 
  • картофель – 3 шт. 
  • помидоры – 2 шт. 
  • укроп или петрушка
  • масло для обжарки
  • соль, перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Лук и перец нарежьте мелкими кубиками, морковку натрите. 

Овощи для приготовления супа

2. Картошку нарежьте на кусочки.

3. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру и порежьте кубиками.

Свежие помидоры

4. Зелень порубите. 

5. На дне кастрюльки разогрейте растительное масло. Добавьте лук, перец и морковь, обжарьте до мягкости. Добавьте картофель, залейте горячей водой, посолите, приправьте перцем и лавровым листом. 

Приготовление супа

6. Когда картофель будет готов, добавьте в суп рыбную консерву, помидоры и зелень и варите еще 5 минут. 

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