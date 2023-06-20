Вкуснее и проще, чем уха: быстрый рыбный суп с овощами за 20 минут для ужина
Суп – блюдо, которое можно есть на обед и ужин. Если вы любите более сытные блюда, добавьте мясо, рыбу, картофель, крупы, а если более легкие – свежие овощи, зелень, консервы.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, очень простого и быстрого в приготовлении супа из рыбной консервы, с овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- скумбрия в томате или другая рыбная консерва – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- моркось – 1 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- картофель – 3 шт.
- помидоры – 2 шт.
- укроп или петрушка
- масло для обжарки
- соль, перец, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Лук и перец нарежьте мелкими кубиками, морковку натрите.
2. Картошку нарежьте на кусочки.
3. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру и порежьте кубиками.
4. Зелень порубите.
5. На дне кастрюльки разогрейте растительное масло. Добавьте лук, перец и морковь, обжарьте до мягкости. Добавьте картофель, залейте горячей водой, посолите, приправьте перцем и лавровым листом.
6. Когда картофель будет готов, добавьте в суп рыбную консерву, помидоры и зелень и варите еще 5 минут.
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