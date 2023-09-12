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Вкуснее и проще котлет: рецепт крабовых оладий за 10 минут
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также начинок для пирогов. А еще из них можно приготовить вкусные котлеты и оладьи.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных крабовых оладий, которые будут очень сытными.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 180 г
- сыр твердый – 80 г
- яйца – 1-2 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
- чеснок – 1-2 зуб.
- специи, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки нарежьте мелким кубиком, твердый сыр натрите на крупной терке.
2. Смешайте все ингредиенты и жарьте на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.
Подавайте блюдо горячим, будет очень вкусно и сытно!
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