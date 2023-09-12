Вкуснее и проще котлет: рецепт крабовых оладий за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также начинок для пирогов. А еще из них можно приготовить вкусные котлеты и оладьи. 

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных крабовых оладий, которые будут очень сытными. 

Рецепт оладий из крабовых палочек
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 180 г
  • сыр твердый – 80 г
  • яйца – 1-2 шт.
  • сметана – 2 ст. л.
  • мука – 2 ст. л.
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте мелким кубиком, твердый сыр натрите на крупной терке.

Приготовление основы для оладий

2. Смешайте все ингредиенты и жарьте на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.

Сколько жарить оладьи

Подавайте блюдо горячим, будет очень вкусно и сытно!

Готовые оладьи из крабовых палочек

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