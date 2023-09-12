Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также начинок для пирогов. А еще из них можно приготовить вкусные котлеты и оладьи.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных крабовых оладий, которые будут очень сытными.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 180 г

сыр твердый – 80 г

яйца – 1-2 шт.

сметана – 2 ст. л.

мука – 2 ст. л.

чеснок – 1-2 зуб.

специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте мелким кубиком, твердый сыр натрите на крупной терке.

2. Смешайте все ингредиенты и жарьте на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.

Подавайте блюдо горячим, будет очень вкусно и сытно!

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