Вкуснее картофельных: рецепт бюджетных дерунов из тыквы за 10 минут
Деруны можно приготовить не только из картофеля, но и использовать за основу популярный осенний овощ – тыкву. Тыквенные драники получаются особенно нежные, сочные и очень полезные. Их вкусно есть со сметаной, они понравятся взрослым и детям.
Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале (Natasha Parkhomenko) в YouTube поделилась рецептом дерунов из тыквы.
Ингредиенты:
- очищенная тыква – 700 г
- репчатый лук – 1 головка
- чеснок – 2 зубчика
- яйца – 2 шт
- мука – 100 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить тыкву от кожуры и натереть овощ на большой терке. В натертом виде посолить и размять руками.
2. К тыкве на мелкой терке натереть чеснок, на большой – лук.
3. Добавить в массу яйца и перец. Перемешать.
4. Добавить муку и снова все тщательно перемешать.
5. Из полученного теста пожарить драники на хорошо разогретой с маслом сковороде. Готовые драники подавать со сметаной. Приятного аппетита!
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