Деруны можно приготовить не только из картофеля, но и использовать за основу популярный осенний овощ – тыкву. Тыквенные драники получаются особенно нежные, сочные и очень полезные. Их вкусно есть со сметаной, они понравятся взрослым и детям.

Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале (Natasha Parkhomenko) в YouTube поделилась рецептом дерунов из тыквы.

Ингредиенты:

очищенная тыква – 700 г

репчатый лук – 1 головка

чеснок – 2 зубчика

яйца – 2 шт

мука – 100 г

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить тыкву от кожуры и натереть овощ на большой терке. В натертом виде посолить и размять руками.

2. К тыкве на мелкой терке натереть чеснок, на большой – лук.

3. Добавить в массу яйца и перец. Перемешать.

4. Добавить муку и снова все тщательно перемешать.

5. Из полученного теста пожарить драники на хорошо разогретой с маслом сковороде. Готовые драники подавать со сметаной. Приятного аппетита!

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