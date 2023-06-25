Овсяная халва – это вкусная альтернатива конфетам, вкуснейший и полезный домашний десерт без сахара и выпечки. Она долго сохраняется и может являться перекусом для детей. По желанию халву можно дополнять орехами, шоколадом, сухофруктами.

В одном из кулинарных блогов (palyanytsyabread) в Instagram был опубликован рецепт овсяной халвы, которую вы приготовите всего за 10 минут.

Ингредиенты:

овсяная мука – 100 г

мелкая соль – 14 ч. л.

мед – 1-1,5 ст. л.

масло растительное\кокосовое масло – 2 ст. л.

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яблочное пюре – 1-1,5 ст. л.

кероб\какао – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно взять овсяные хлопья и смолоть их в блендере, чтобы получить тонкую муку.

2. К полученной муке добавить мед, растительное масло, кероб. Снова все смолоть в блендере, чтобы образовалась однородная липкая масса.

3. Из полученной массы можно сформировать маленькие круглые конфеты и обвалять их в кокосовой стружке.

4. Или можно все утрамбовать в контейнер, сверху накрыть пленкой и оставить в холодильнике на 1 час. После этого порезать в виде батончиков. Готово!

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