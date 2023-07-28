Вкуснее котлет: как приготовить мясные оладьи из фарша на перекус
Из мясного фарша можно готовить не только котлеты, фрикадельки для супа или тефтели, но и вкусные и сытные оладьи. Они легкие и быстрые в приготовлении, чем-то напоминают ленивые жареные пирожки.
Фудблогер Инна Шумак (shumak_inna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом оладий с фаршем.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г
- яйца – 2 шт
- кефир – 1 ст.
- мука – 1 ст.
- лук – 1 шт
- соль – 1 ч. л.
- сода – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Лук измельчить и поджарить до легкой золотистости.
2. Добавить к луку фарш и готовить до готовности.
3. Отдельно взбить яйца, добавить к ним теплый кефир, соль, сахар и соду. Перемешать.
4. К полученной массе добавить муку и перемешать, чтобы масса была однородной и без комочков.
5. К полученному тесту добавить охлажденный фарш, перемешать.
6. Ложкой выложить тесто на сковороду и пожарить оладьи. Готово!
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