Вкуснее котлет: как приготовить мясные оладьи из фарша на перекус

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее котлет: как приготовить мясные оладьи из фарша на перекус

Из мясного фарша можно готовить не только котлеты, фрикадельки для супа или тефтели, но и вкусные и сытные оладьи. Они легкие и быстрые в приготовлении, чем-то напоминают ленивые жареные пирожки.

Фудблогер Инна Шумак (shumak_inna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом оладий с фаршем.

Рецепт мясных оладий с фаршем

Ингредиенты:

  • фарш – 400 г
  • яйца – 2 шт
  • кефир – 1 ст.
  • мука – 1 ст.
  • лук – 1 шт
  • соль – 1 ч. л.
  • сода – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

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1. Лук измельчить и поджарить до легкой золотистости.

2. Добавить к луку фарш и готовить до готовности.

Что приготовить из фарша на перекус

3. Отдельно взбить яйца, добавить к ним теплый кефир, соль, сахар и соду. Перемешать.

4. К полученной массе добавить муку и перемешать, чтобы масса была однородной и без комочков.

5. К полученному тесту добавить охлажденный фарш, перемешать.

Оладьи из фарша

6. Ложкой выложить тесто на сковороду и пожарить оладьи. Готово!

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