Из мясного фарша можно готовить не только котлеты, фрикадельки для супа или тефтели, но и вкусные и сытные оладьи. Они легкие и быстрые в приготовлении, чем-то напоминают ленивые жареные пирожки.

Фудблогер Инна Шумак (shumak_inna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом оладий с фаршем.

Ингредиенты:

фарш – 400 г

яйца – 2 шт

кефир – 1 ст.

мука – 1 ст.

лук – 1 шт

соль – 1 ч. л.

сода – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

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1. Лук измельчить и поджарить до легкой золотистости.

2. Добавить к луку фарш и готовить до готовности.

3. Отдельно взбить яйца, добавить к ним теплый кефир, соль, сахар и соду. Перемешать.

4. К полученной массе добавить муку и перемешать, чтобы масса была однородной и без комочков.

5. К полученному тесту добавить охлажденный фарш, перемешать.

6. Ложкой выложить тесто на сковороду и пожарить оладьи. Готово!

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