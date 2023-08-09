Вкуснее мясных: сытные котлеты из баклажанов за 10 минут
Котлеты могут быть отличным блюдом для обеда и сытного ужина. Стоит отметить, что готовить их можно не только из мяса, очень вкусно будет также из гречки, бобовых, рыбы, любых овощей, а также из печени.
Рецепт баклажанных котлет был опубликован на странице фубдлога в Instagram, которые готовятся очень быстро и будут очень сытными.
Ингредиенты:
- баклажан – 2-3 шт.
- тертый пармезан –100-200 г
- яйца – 2 шт.
- панировочные сухари – 100 г
- соль, перец – по вкусу
- базилик
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком баклажаны, обжарьте до золотистости. Влейте 30 мл воды, накройте крышкой и тушите до мягкости.
2. Переложите баклажаны в миску, добавьте панировочные сухари, тертый пармезан, яйца, соль, перец и перемешайте. После массу отправьте в морозилку на 10 минут.
3. После руками придайте котлетам форму, обжарьте до золотистости с двух сторон.
Перед подачей посыпьте котлеты измельченным базиликом.
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