Котлеты могут быть отличным блюдом для обеда и сытного ужина. Стоит отметить, что готовить их можно не только из мяса, очень вкусно будет также из гречки, бобовых, рыбы, любых овощей, а также из печени.

Рецепт баклажанных котлет был опубликован на странице фубдлога в Instagram, которые готовятся очень быстро и будут очень сытными.

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Ингредиенты:

баклажан – 2-3 шт.

тертый пармезан –100-200 г

яйца – 2 шт.

панировочные сухари – 100 г

соль, перец – по вкусу

базилик

растительное масло

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком баклажаны, обжарьте до золотистости. Влейте 30 мл воды, накройте крышкой и тушите до мягкости.

2. Переложите баклажаны в миску, добавьте панировочные сухари, тертый пармезан, яйца, соль, перец и перемешайте. После массу отправьте в морозилку на 10 минут.

3. После руками придайте котлетам форму, обжарьте до золотистости с двух сторон.

Перед подачей посыпьте котлеты измельченным базиликом.

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