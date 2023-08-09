Вкуснее мясных: сытные котлеты из баклажанов за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Котлеты из кабачков

Котлеты могут быть отличным блюдом для обеда и сытного ужина. Стоит отметить, что готовить их можно не только из мяса, очень вкусно будет также из гречки, бобовых, рыбы, любых овощей, а также из печени. 

Вкусные котлеты из баклажанов

Рецепт баклажанных котлет был опубликован на странице фубдлога в Instagram, которые готовятся очень быстро и будут очень сытными. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты: 

  • баклажан – 2-3 шт.
  • тертый пармезан –100-200 г
  • яйца – 2 шт.
  • панировочные сухари – 100 г
  • соль, перец – по вкусу 
  • базилик 
  • растительное масло 

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком баклажаны, обжарьте до золотистости. Влейте 30 мл воды, накройте крышкой и тушите до мягкости.

Приготовление кабачков

2. Переложите баклажаны в миску, добавьте панировочные сухари, тертый пармезан, яйца, соль, перец и перемешайте. После массу отправьте в морозилку на 10 минут. 

Приготовление основы для котлет

3. После руками придайте котлетам форму, обжарьте до золотистости с двух сторон.

Котлеты в панировочных сухарях

Перед подачей посыпьте котлеты измельченным базиликом. 

Готовые котлеты из баклажанов

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