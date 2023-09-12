Сырая баклажанная икра без варки

Вкуснее намазки: рецепт сырой баклажанной икры, которую не надо варить
Икру делают не только из кабачков, но и баклажанов. Блюдо отлично сохраняется на зиму, идеально подойдет к любой каше, мясу и рыбе. Закуску можно также приготовить на скорую руку и сразу есть с бутербродами.
Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырой баклажанной икры.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- луковица – 1 шт.
- помидоры – 3 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- растительное масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно помыть баклажаны, сделать в овощах проколы вилкой и выложить на противень. Запекать при температуре 200 градусов 45 минут.
2. Запеченные баклажаны очистить от кожуры и нарезать кубиками.
3. Лук измельчить и обжарить на растительном масле.
4. Помидоры промыть и порезать кубиками.
5. Смешать баклажаны, жареный лук, помидоры, выжать чеснок, соль и перец. Перемешать. Сырую икру переложить в баночки и хранить в холодильнике. Приятного аппетита!
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