Сырая баклажанная икра без варки

Икру делают не только из кабачков, но и баклажанов. Блюдо отлично сохраняется на зиму, идеально подойдет к любой каше, мясу и рыбе. Закуску можно также приготовить на скорую руку и сразу есть с бутербродами.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сырой баклажанной икры.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

луковица – 1 шт.

помидоры – 3 шт.

чеснок – 2 зубчика

растительное масло

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть баклажаны, сделать в овощах проколы вилкой и выложить на противень. Запекать при температуре 200 градусов 45 минут.

2. Запеченные баклажаны очистить от кожуры и нарезать кубиками.

3. Лук измельчить и обжарить на растительном масле.

4. Помидоры промыть и порезать кубиками.

5. Смешать баклажаны, жареный лук, помидоры, выжать чеснок, соль и перец. Перемешать. Сырую икру переложить в баночки и хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

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