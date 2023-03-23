Песочные конвертики с сочной яблочной начинкой: чем заменить пирог
Конвертики с яблоками – это простой и быстрый десерт. Для теста не нужно использовать яйца, благодаря чему конвертики получаются песочными и нежными. Яблочная начинка не вытекает, получается густой и ароматной.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram поделилась рецептом вкусных конвертиков из яблок, которые вы с легкостью приготовите из песочного теста.
Ингредиенты:
- масло сливочное – 200 г
- сметана – 140 г
- соль – 1\4 ч. л.
- мука – 330 г
- яблоки + лимонное желе для начинки
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно смешать мягкое масло вместе со сметаной, добавить соль и муку. Замесить тесто, завернуть в пленку и положить в холодильник на 20 минут.
2. Для приготовления начинки нужно натереть яблоки на терке и протушить до мягкости, после смешать с желе.
3. Охлажденное тесто разделить на 2 части, каждую часть тонко раскатать и нарезать квадратиками.
4. На каждый квадратик выложить начинку и закрепить между собой все стороны внутрь.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.
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