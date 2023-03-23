Конвертики с яблоками – это простой и быстрый десерт. Для теста не нужно использовать яйца, благодаря чему конвертики получаются песочными и нежными. Яблочная начинка не вытекает, получается густой и ароматной.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram поделилась рецептом вкусных конвертиков из яблок, которые вы с легкостью приготовите из песочного теста.

Ингредиенты:

масло сливочное – 200 г

сметана – 140 г

соль – 1\4 ч. л.

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мука – 330 г

яблоки + лимонное желе для начинки

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать мягкое масло вместе со сметаной, добавить соль и муку. Замесить тесто, завернуть в пленку и положить в холодильник на 20 минут.

2. Для приготовления начинки нужно натереть яблоки на терке и протушить до мягкости, после смешать с желе.

3. Охлажденное тесто разделить на 2 части, каждую часть тонко раскатать и нарезать квадратиками.

4. На каждый квадратик выложить начинку и закрепить между собой все стороны внутрь.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

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